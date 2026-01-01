Разкриха отвличане в София, спипаха и наркотици, съобщиха от полицията.

Преди два дни е бил получен сигнал за лице, държано против волята му в апартамент в жк. „Студентски град“. Извършена е проверка на адреса.

В апартамента са били установени двама криминално проявени младежи на 18 и 21 години, както и 20-годишният, който подал сигнала. По негови данни е бил държан насила от януари 2026 година.

Намерени са 85 пликчета, съдържащи вещества на бучки, прах, кристалообразно вещество и растителна маса, както и таблетки и мобилни телефони.

Иззетите вещества са коноп, метамфетамин и кокаин - с тегло над 110 грама. Задържани са тримата мъже.

Материалите са докладвани в прокуратурата. На задържаните мъже - на 18 и 21 години, е повдигнато обвинение и са аретувани за 72 часа.