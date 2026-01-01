Снежни бури парализираха въздушния транспорт, затвориха пътища и училища и прекъснаха електрозахранването на десетки хиляди хора в Румъния, съобщиха властите, поставяйки страната в състояние на повишена готовност.

Виелици и обилни снеговалежи засегнаха централната, южната и източната част на страната, прекъсвайки електрозахранването на повече от 166 000 домакинства в 10 региона, съобщиха официални представители.

„Това е тежко метеорологично явление. Вероятно е най-силното за тази зима“, заяви Флоринела Георгеску, директор по прогнозите в румънската метеорологична агенция, пред телевизионния канал Digi24.

Към 11:00 часа местно време нито един самолет не беше излетял от летище Отопени в Букурещ, където улиците бяха покрити с 30 сантиметра сняг. Пет полета вече бяха отменени, а други пет бяха пренасочени към други летища, предаде АФП.

В международното летище Анри Коанда снегът наложи затварянето на две писти за кацане, съобщи Министерството на вътрешните работи.

Общественият транспорт в Букурещ е сериозно затруднен от снега, а влаковете пристигат на централната гара с повече от шест часа закъснение. Снегът наложи затварянето на магистрали и главни пътища в няколко части на страната, съобщиха от пътната полиция.

Само в Букурещ спешните служби трябваше да разчистят 241 дървета и 18 стълба с електропроводи, съборени от тежестта на снега, а много автомобили, затрупани от снега, трябваше да бъдат изоставени, съобщи Министерството на вътрешните работи.