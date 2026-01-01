Снежни бури парализираха въздушния транспорт, затвориха пътища и училища и прекъснаха електрозахранването на десетки хиляди хора в Румъния, съобщиха властите, поставяйки страната в състояние на повишена готовност.
Виелици и обилни снеговалежи засегнаха централната, южната и източната част на страната, прекъсвайки електрозахранването на повече от 166 000 домакинства в 10 региона, съобщиха официални представители.
„Това е тежко метеорологично явление. Вероятно е най-силното за тази зима“, заяви Флоринела Георгеску, директор по прогнозите в румънската метеорологична агенция, пред телевизионния канал Digi24.
It snowed almost 50cms in Bucharest and it feels like some icy wild west, almost no cars on the road, no one on the streets, no rules. Beautiful feeling. pic.twitter.com/rzmWfWSCnI— teo (@teodorio) February 17, 2026
Към 11:00 часа местно време нито един самолет не беше излетял от летище Отопени в Букурещ, където улиците бяха покрити с 30 сантиметра сняг. Пет полета вече бяха отменени, а други пет бяха пренасочени към други летища, предаде АФП.
В международното летище Анри Коанда снегът наложи затварянето на две писти за кацане, съобщи Министерството на вътрешните работи.
Общественият транспорт в Букурещ е сериозно затруднен от снега, а влаковете пристигат на централната гара с повече от шест часа закъснение. Снегът наложи затварянето на магистрали и главни пътища в няколко части на страната, съобщиха от пътната полиция.
Κόκκινος συναγερμός στη Ρουμανία: Δρόμοι κλειστοί και αεροπλάνα καθηλωμένα λόγω ισχυρών χιονοπτώσεων #protothema https://t.co/dZhoT9S6P0 pic.twitter.com/yVVvQy0f2A— Protothema.gr (@protothema) February 18, 2026
Само в Букурещ спешните служби трябваше да разчистят 241 дървета и 18 стълба с електропроводи, съборени от тежестта на снега, а много автомобили, затрупани от снега, трябваше да бъдат изоставени, съобщи Министерството на вътрешните работи.