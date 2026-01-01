Автомагистрала "Тракия" е отворена за движение на моторни превозни средства. Това съобщиха от пресцентъра на Областна администрация-Бургас.

По-рано участъкът от Бургас до с. Зимница, община Страджа бе затворен за движение зариди снегонавявания и заледени участъци. В района на 320 км имаше и пътни инциденти. При единия случай е възникнала катастрофа между два леки автомобила. При другия инцидент тежкотоварен камион (тир) е излязъл от пътното платно и е попаднал в канавка.

Над 440 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия. Работата продължава, но от силния вятър се образуват снегонавявания в Североизточна България и област Бургас. В момента сняг вали в 11 области, като прогнозите на метеоролозите са за постепенно спиране на снеговалежа и силен вятър.

Обилен снеговалеж, снегонавяване и почистване на пътя е причина за временното ограничение в движението на тежкотоварни автомобили в областите Силистра и Добрич, както и по първокласния път I-2 Русе - Шумен, по път I-5 Русе – Бяла, в област Русе, по път II-29 Варна - Добрич в област Варна, по път II-37 Батак-Доспат в област Пазарджик, по път III-866 Девин – Михалково в област Смолян, по път II-73 в участъка Смядово – Прилеп и през прохода „Вратник“.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът временно да се ограничава до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Агенция „Пътна инфраструктура” апелира шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Затворен за леки автомобили е пътят Бургас - Долно Езерово в отсечката от “Сомат” до квартала заради наводняване на ул. “Дряново”. Това е най-ниската точка в квартала и водата се стича от нивите, предаде БНТ. Пропускат се само автобуси, микробуси и камиони. Обходният маршрут е през магазин “Джъмбо” и квартал “Горно Езерово”. Реките и деретата на територията на общината са с повишено ниво. Залятата улица в “Долно Езерово” се отводнява от екип на пожарната. Падналото количество дъжд е 65 литра на кв. м. Няма пряка опасност за населението.

В Северозапада имаше много закъсали автомобили, предаде предаде БНР. В Североизточна България има силен вятър и навявания, но към момента няма затворени пътища заради обилния снеговалеж. Настилките се почистват, обработват и опесъчават.

Кодове за опасно силен вятър и ниски температури в сряда

Обучение от разстояние в електронна среда ще бъде въведено в общините Силистра, Главиница, Дулово заради усложнената зимна обстановка. На този етап няма информация за подобни мерки в общините Ситово, Кайнарджа и Алфатар, предаде общественото радио. Със заповед на кмета на Тутракан днешният ден е обявен за неучебен за всички училища на територията на общината.

По данни на дежурния в Областното пътно управление няма затворени пътища, но има много закъсали автомобили, като условията са зимни и на места труднопроходими заради силен северен вятър и множество навявания. Снежната покривка е до около 10 сантиметра, на терен работят 15 машини. Пътната техника е насочена към изтегляне на автомобили при необходимост, тъй като много шофьори са тръгнали без подходящи зимни гуми. От пътните служби призовават за повишено внимание при движение.

Поради влошената метеорологична обстановка и интензивните валежи от дъжд, няколко села на територията на община Поморие нямат електрическо захранване. Екипи на EVN вече работят и поетапно възстановяват електричеството. От Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство“ разчистват паднали поради силните пориви на вятъра клони. Общинската междуселищна пътна мрежа е обработена с цел проходимост при зимни условия.

Издадена е заповед за неучебен ден днес в училищата в Дъбник, Габерово, Горица, Порой, Гълъбец, Страцин и Бата.

От пресцентъра на Областната администрация – Бургас съобщиха, че поради намалена видимост и силни снегонавявания временно е ограничено движението по автомагистрала „Тракия“ в участъка Бургас – Зимница. За леките автомобили се препоръчва обход по стария път Бургас – Карнобат, а за товарни автомобили над 12 т – обходни маршрути Петолъчката – Ямбол – Средец – Бургас и Петолъчката – Елхово – Средец – Бургас.

Във връзка с усложнената зимна обстановка кметът на община Руен издаде заповед учебните занятия във всички училища на територията на общината да не се провеждат днес. Решението е взето с цел гарантиране безопасността на учениците, педагогическия персонал и родителите при затруднена пътна обстановка.

В няколко населени места има прекъсване на електрозахранването заради тежките метеорологични условия. Сигналите са подадени към съответните електроразпределителни служби, които работят по отстраняване на авариите.

Без електрозахранване са град Дулово и съседни населени места.

Онлайн обучение в няколко общини Силистренско, неучебен ден е обявен в Тутракан

Проблеми с тока има в седем от осемте общини в Ловеч (без Априлци), според информацията за непланираните прекъсвания в сайта на ЕРМ Запад. В община Ловеч са засегнати осем населени места, включително градът. Също осем са селата с нарушено електрозахранване и в община Угърчин. В Луковитско проблеми има в седем населени места, в т.ч. и в общинския център; в Тетевенско – в пет, вкл. и в града; в общините Троян и Ябланица – по три, като и в част от градовете няма ток; в Летница – в града и в село Крушуна.

Над 100 служители на ЕРМ Запад работят по отстраняване на аварии в електрозахранването в областта, съобщиха за БТА от пресцентъра на дружеството. При необходимост има готовност за мобилизация на допълнителни екипи, допълват оттам. Към 09:00 ч. усилията са съсредоточени в общините Ловеч и Угърчин. Работата им е затруднена от паднали дървета и снежни навявания по пътищата. Най-уязвими са дългите електропроводи в труднодостъпни райони.

Изключвания в електрозахранването са причинени от силния вятър и снеговалежа в планинските райони през нощта.За днес е обявен жълт код за силен вятър за област Ловеч.

Заради обилния снеговалеж и усложнената зимна обстановка е затруднено движението на превозни средства по пътната мрежа в община Свищов, каза кметът Генчо Генчев, предаде БТА.

Децата, които пътуват от селата към училищата в Свищов, са освободени от учебни часове със заповеди на директорите на училищата.

БТА

Генчев посочи, че най-тежка заради бурния вятър и снегонавяване е обстановката между село Козловец и град Свищов, и селата Караманово и Вардим. Там е извършена акция по изваждане на заседнали с бус в преспите хора. Те са прехвърлени в друго превозно средство и откарани в общинския център.

По думите му, на места снежната покривка достига над 20 сантиметра. Всички машини са на терен и почистват.

Усложнена е пътната обстановка в област Търговище заради обилния снеговалеж и навявания на места. В региона пътищата са обработени и проходими, няма въведени ограничения за движението, съобщи за БТА дежурният в Областно пътно управление.

БТА

Силният вятър, с пориви до 100 км/ч, е причинил прекъсвания на електрозахранването и редица аварии на територията на община Сливен, съобщиха от общинския отдел „Управление при кризи, аварии и бедствия“.

Единадесет населени места са без ток, като аварийни екипи работят по отстраняване на повредите. Усложнена е обстановката в града, където са регистрирани паднали дървета. Повредена е тролейбусната мрежа, прекъснати са електрически кабели и е засегнат светофарът на Общинския пазар.

Тази сутрин екипи на пожарната в Сливен са реагирали на над 10 сигнала за паднали дървета и на сигнали за запалени комини, които са ликвидирани без материални щети. Към момента ръководството на РСПБЗН-Сливен е разпоредило противопожарен автомобил с четирима служители да извършва обход в града, за да отстранява паднали дървета и клони и да реагира своевременно на сигнали от граждани, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Над 40 са вече селата и кварталите в община Габрово без електрозахранване, съобщиха от Общината във фейсбук страницата си. Информацията е актуална към 12:00 ч. По-рано от Общината съобщиха за 30 населени места и квартали без ток.

Зимната обстановка в община Габрово към 12:00 ч. днес остава усложнена, снежната покривка е 25 см. Продължава почистването в цялата община. Общинското предприятие „Благоустройване“ работи на терен в града с 18 машини.

Пътните настилки са заснежени и проходими при зимни условия, на места има заледени участъци. Градските и извънградски линии на обществения транспорт се изпълняват. Община Габрово призовава гражданите да бъдат внимателни при придвижване, да шофират със съобразена скорост и да следят актуалната информация за зимната обстановка.

Без електрозахранване са Лесичарка, Раховци, Костенковци, Чарково, Ябълка, Фърговци, Генчовци, Балани, Поповци, Гайдари, Киевци, Гледаци, Богданчовци, Дивеци, Прахали, Гайтани, Думници, Чавеи, Пецевци, Костадини, Янковци, Златевци, Лоза, Армени, Негенци, кв. „Любово“, Варчевци, кв. „Етър“, Априлово, Григоровци, Нова махала, Бяла река, Водици, „Соколски манастир“, Кметчета, Драгоманци, Стойчевци, Велковци, Мичковци, Узуните, Междене, Горнова могила, Чукили, Геновци, Янкулица, Велчевци, Чехлевци, Гачевци, Трънето, Славовци, Мечковица, Врабци.

Движението през проходите

Движението на тежкотоварни автомобили през проходите Превала, Рожен и Пампорово беше ограничено късно във вторник вечер.

В Шумен е получено обаждане за паднали клони, които са били своевременно отстранени от екипите на терен. Няма сигнали за закъсали автомобили. В Шуменско времето е облачно със силен вятър и снеговалеж без мъгла. Пътните настилки са мокри. 29 машини са на терен.

БТА

Движението на тежкотоварни автомобили над 12 т е ограничено и по II-73 (Ришки проход) между Карнобат и границата с област Шумен, както и по I-6 между Бургас и Ямбол. На терен работят 45 машини за почистване и обработка на републиканската пътна мрежа. Няма сигнали за бедстващи хора, а постъпилите до дежурния в областна администрация сигнали за паднали дървета се обработват активно.

Заснежени, но проходими при зимни условия са пътищата в Русенско. Там пътят Русе – Бяла е затворен за тежкотоварни автомобили над 20 тона. 43 коли работят на терен. Заради силния вятър на Дунав мост има заледявания. Изпратена е техника да обработва настилките.

Закъсали тирове и автобуси по пътищата във Великотърновско тази нощ. Проблеми със снега имаше край Самоводене (по пътя Русе - Велико Търново) и по трасето София - Варна. Камиони се изтеглят край село Раданово и град Стражица. Закъсалите автобуси са предимно туристически, транзитно преминаващи, с турска регистрация. Основният проблем се оказват не толкова трасетата, колкото чуждите тирове и автобуси с износени гуми, предаде NOVA.

Временно е ограничено движението на товарни автомобили над 12 тона по всички направления от републиканската пътна мрежа и в област Добрич. Причината е силен снеговалеж и намалена видимост, предаде БТА. Пътищата се обработват и към момента, машините са на терен.

21 автомобила обработват пътните настилки в Разградско. Има навявания, но пътищата са проходими. Не са подавани сигнали за закъсали автомобили.

5-6 сантиметра е вече снежната покривка в Силистренско. 15 машини в момента обработват пътните артерии. След получен сигнал за закъсал камион край село Загоричене е изпратен екип на място.

50 коли почистват пътните настилки в Търговищко. Има навявания, силен вятър и снеговалеж. Не са получени обаждания за произшествия или закъсали автомобили. Пътищата са отворени.

Поради силния вятър има села в област Стара Загора, които са останали без ток. Това съобщи областният управител Неделчо Маринов. Той посочи, че без електричество има регистрирани населени места или отделни абонати в общините Павел баня, Стара Загора, Николаево и Казанлък. В Николаево без електричество е източната част на града, в която попада и помпената станция, която водоснабдява общината.

Отпадна ограничението за движение на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през прохода Рожен и по път III-866 Девин-Михалково.

Община Аксаково обяви бедствено положение за седем села, съобщиха от Областната администрация във Варна. Мярката е наложена заради усложнената метеорологична обстановка и обхваща Долище, Генерал Кантарджиево, Климентово, Куманово, Осеново, Кичево и Ботево.

В района има ураганен вятър и снегонавявания, заради ниските температури има и заледени участъци и повредени технически съоръжения. Поради тези причини е спрян и общественият транспорт между селата, докато бъдат осигурени безопасни условия за пътуване.

Общинският път от къмпинг „Градина“ до „Златна рибка“ е временно затворен за движение, заради наводняване на пътния участък след обилните валежи. Препоръчваме на всички към момента да използват главния път. Бъдете внимателни при шофиране - очакват се нови валежи. Ще ви информираме своевременно при промяна на обстановката.