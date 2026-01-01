Обучение от разстояние в електронна среда ще бъде въведено в общините Силистра, Главиница, Дулово заради усложнената зимна обстановка. На този етап няма информация за подобни мерки в общините Ситово, Кайнарджа и Алфатар.

Със заповед на кмета на Тутракан днешният ден е обявен за неучебен за всички училища на територията на общината.

Снегонавявания и намалена видимост затвориха магистрала „Тракия“ в Бургаско

По данни на дежурния в Областното пътно управление няма затворени пътища, но има много закъсали автомобили, като условията са зимни и на места труднопроходими заради силен северен вятър и множество навявания. Снежната покривка е до около 10 сантиметра, на терен работят 15 машини.

Пътната техника е насочена към изтегляне на автомобили при необходимост, тъй като много шофьори са тръгнали без подходящи зимни гуми. От пътните служби призовават за повишено внимание при движение.

Без електрозахранване са град Дулово и съседни населени места.