"Софийска вода" временно ще прекъсне водоснабдяването в някои части на София, съобщиха от дружеството.

На 19 февруари - четвъртък във връзка с монтаж и подмяна на спирателни кранове по ул. „Княгиня Тамара“ и ул. „Рилска обител“, кв „Васил Левски“ се налага спиране на водоподаването от 9:00 до 21:00 часа на клиентите на „Софийска вода“ в района между: бул „Ботевградско шосе“, ул. „Рилска обител“, ул. „Летоструй“, ул. „Поп Грую“.

Лесно и удобно за софиянци: Плащаме сметки за вода и с ваучери за храна

При продължителност на строително-ремонтните дейности над 12 часа „Софийска вода“ ще осигури алтернативно водоснабдяване с водоноска на следния адрес: ул. „Рилска обител“ на кръстовището с ул. „Константин Фотинов“.

Ремонтните дейности ще осигурят по-добро управление на водопроводната мрежа, като максимално се ограничат зоните на евентуални бъдещи нарушения на водоснабдяването.