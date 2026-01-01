Полша издаде европейска заповед за арест на бившия заместник-министър на правосъдието Марчин Романовски, на когото е предоставено убежище в Унгария, съобщи Полската агенция по печата (ПАП), цитирана от Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е станало на фона на кампанията на правителството на управляващата центристка "Гражданска коалиция" на съдебно преследване на представители на управлявалата преди това дясна националистическа партия "Право и справедливост" (ПиС), обвинени в злоупотреба с държавни средства.

През 2024 г. Унгария разгневи Полша, като предостави убежище на Романовски, член на кабинета на ПиС, именно по такива обвинения.

Самопровъзгласилият се за „нелиберален“ премиер на Унгария Виктор Орбан беше съюзник на ПиС, като и в двете страни бяха замразени средства от ЕС поради опасения за върховенството на закона. Средствата за Варшава бяха освободени, след като проевропейската коалиция на полския премиер Доналд Туск дойде на власт през декември 2023 г.

Туск беше силно критичен към Орбан, особено към позицията му относно войната в Украйна и политиките, които Полша счита за проруски. Той също така обеща да изправи пред правосъдието обвинените в неправомерни действия фигури от ПиС.

Будапеща предостави убежище и на бившия полски министър на правосъдието Збигнев Жобро, срещу когото прокурорите са повдигнали 26 обвинения, включително злоупотреба с власт и ръководене на организирана престъпна група.

Жобро и Романовски твърдят, че са жертви на политически лов на вещици. Унгария също така многократно обвини проевропейското правителство, което замени ПиС в Полша, в преследване на политически врагове.

Правителството на Туск отхвърля обвиненията, че преследва политически опоненти, заявявайки, че спазва върховенството на закона.