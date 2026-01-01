Заради два заседнали тира временно е затворен за движение старият път от Ловеч за Севлиево, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Камионите са закъсали в района след разклона за ловешкото село Къкрина. От полицията препоръчват на пътуващите в посока Севлиево и Велико Търново да използват първокласния път София-Варна.

Движението ще бъде възстановено, след като бъдат извадени тировете. 'Допреди минути на пътен възел „Абланица“ имаше ситуация с аварирал снегорин, но пътят София-Варна вече е отворен', съобщи директорът на Областното пътно управление в Ловеч инж. Георги Генов.

Той допълни, че участъкът от автомагистрала „Хемус“ на територията на Ловешка област е почистен до асфалт. Троянският проход засега е проходим само за леки автомобили.