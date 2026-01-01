Експлозия в магазин за фойерверки в китайската провинция Хъбей отне днес живота на 12 души, съобщиха държавните медии, цитирани от Асошиейтед прес. Това е втора подобна експлозия във време, когато страната празнува Лунната нова година.

Спасителните екипи са загасили пожара в магазина за фойерверки в град Сянян, в централната част на провинция Хъбей, този следобед, съобщи официалната новинарска агенция Синхуа. Разследващите в момента се опитват да установят причината за експлозията, се казва в съобщението, без да се дават повече подробности.

Фойерверките са важна част от празнуването на Лунната нова година в Китай, но тяхното използване е ставало причина за множество инциденти.

В неделя друг инцидент в магазин за фойерверки в източната провинция Цзянсу отне живота на осем души и рани двама. Властите заявиха, че жител на града е запалил фойерверки в близост до магазина.

Централното правителство предупреди вчера в изявление за рисковете, като заяви, че "фойерверките все още са най-големата опасност по време на пролетния фестивал", съобщи министерството на извънредните ситуации.