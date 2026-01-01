Русия настоява европейските страни, които обвиниха Москва в отравяне на руския опозиционер Алексей Навални, да представят конкретни данни в подкрепа на твърденията си, предаде Ройтерс, като се позова на говорителката на външното министерство Мария Захарова.

Великобритания, Франция, Германия, Швеция и Холандия заявиха в събота, че анализите на проби от тленните останки на Навални са потвърдили наличието на епибатидин - смъртоносен токсин, отделян от някои видове дървесни жаби в Южна Америка, който не се среща в природата в Русия.

Европейските държави заявиха, че Москва е имала „средствата, мотива и възможността“ да отровят Навални.

„Всички обвинения срещу Русия бяха от типа „много вероятно“. Нямаше конкретни подробности. Това беше чисто и просто изявление, с което да бъде открита конференцията в Мюнхен (по въпросите на сигурността) и да засенчи досиетата на Епстийн. Настяваме да ни представят конкретни данни по този въпрос“, заяви на пресконференция днес Захарова.

Кремъл категорично отхвърли обвинения на петте европейски страни, а вдовицата на покойния политик - Юлия Навална - заяви, че истината за смъртта на съпруга ѝ най-сетне е била разкрита.