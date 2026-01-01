/ БГНЕС/ЕПА

Куче с визия на вълк, стана атракцията на женското състезание в отборния спринт в ски бягането на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, след като пресече финалната линия на състезанието в ски центъра Тесеро.

Животното, което е смесица между вълк и куче, се оказа много дружелюбно и не създаде никакви грижи на състезателките, които изгледаха с почуда появата му. То тръгна след две от тях на финалната права и след като "завърши", отиде да ги подуши, посочва gong.bg.

„Това вълк ли е?“, предположиха през смях коментаторите на Okko. Те са отчасти прави - най-вероятно е чехословашки вълчак - порода, разработена чрез кръстосване с вълци.

БГНЕС/ЕПА

Името на кучето-вълк е Назгул и се оказа собственост на бившата италианска скибегачка Алис Вераско, която живее само на половин километър от състезателното трасе. Назгул е избягал от дома си, докато неговата собственичка е била в Антерселва за състезанията по биатлон. Появата му по телевизията обаче е накарала Вераско да се обади на организаторите и да съобщи, че това е нейният домашен любимец.

БГНЕС/ЕПА

Хърватката Тина Ханджич, която беше последвана от Назгул на пистата, прие с усмивка случилото си.

„В началото си помислих дали не халюцинирам. Отне ми няколко секунди, за да го осъзная. Но всичко е наред“, заяви Тина.

 

 

 

 

Последвайте ни

Свят