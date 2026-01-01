Куче с визия на вълк, стана атракцията на женското състезание в отборния спринт в ски бягането на Олимпийските игри в Милано и Кортина д'Ампецо, след като пресече финалната линия на състезанието в ски центъра Тесеро.

Животното, което е смесица между вълк и куче, се оказа много дружелюбно и не създаде никакви грижи на състезателките, които изгледаха с почуда появата му. То тръгна след две от тях на финалната права и след като "завърши", отиде да ги подуши, посочва gong.bg.

„Това вълк ли е?“, предположиха през смях коментаторите на Okko. Те са отчасти прави - най-вероятно е чехословашки вълчак - порода, разработена чрез кръстосване с вълци.

БГНЕС/ЕПА

Името на кучето-вълк е Назгул и се оказа собственост на бившата италианска скибегачка Алис Вераско, която живее само на половин километър от състезателното трасе. Назгул е избягал от дома си, докато неговата собственичка е била в Антерселва за състезанията по биатлон. Появата му по телевизията обаче е накарала Вераско да се обади на организаторите и да съобщи, че това е нейният домашен любимец.

БГНЕС/ЕПА

Хърватката Тина Ханджич, която беше последвана от Назгул на пистата, прие с усмивка случилото си.

„В началото си помислих дали не халюцинирам. Отне ми няколко секунди, за да го осъзная. Но всичко е наред“, заяви Тина.

🐺❄️ Concursante sorpresa



Si bien los Juegos Olímpicos de invierno están encarando su recta final, las sorpresas no cesan. Durante la prueba de sprint por equipos de esquí de fondo, un perro-lobo irrumpió en la pista cerca de la zona de la meta, llevándose toda la atención.



📲… pic.twitter.com/RET6rBrXaL — Grupo La Tecla (@grupolatecla) February 18, 2026