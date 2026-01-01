Хакери, за които се смята, че са базирани в Китай, са получили достъп до поверителни данни, принадлежащи на около 5000 разследващи от италианските служби за сигурност, предаде ДПА, като се позова на в. „Република“.

Според италианския всекидневник хакерите са проникнали в криптирана мрежа на Министерството на вътрешните работи на Италия. Ведомството към момента не е коментирало официално тази информация.

„Република“ пише, че хакерите са се сдобили със списък с имената, функциите и местоположението на служители от Отдела за общи разследвания и Отдела за специални операции.

Службите на подразделенията за държавна сигурност отговарят за борбата срещу тероризма и за разследването на актове на политическо насилие.

Разкритието идва в неблагоприятен момент за дясното правителство на премиера Джорджа Мелони, отбелязва ДПА. След като тя встъпи в длъжност, Рим и Пекин се споразумяха да работят в по-тясно сътрудничество в сферите на киберпрестъпленията, трафика на наркотици и организираната престъпност.