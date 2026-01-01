От Планинската спасителна служба (ПСС) предупредиха за висока лавинна опасност на Витоша.

Новият валеж е 10-20 см, върху слаба основа (пясък), придружен от силен до бурен вятър от Запад, а температурата на Алеко -6 С, посочват и от Avalanche Bulgaria.

Наблюдават се спонтанни и предизвикани от хора лавини по Стена и значителни навевки. Преноса на сняг продължава.

"Избягвайте стръмните склонове (дори и малки такива) по Стената, Резньовете, Капакливец, Комините и прочие", съветват специалистите в областта.

По-рано от Планинската спасителна служба при Българския червен кръст (БЧК) предупредиха, че опасността от лавини, особено в алпийската част на всички планини продължава да е много сериозна. Падналият сняг и силният до бурен вятър от северозапад и запад допринасят за множество спонтанни и предизвикани от хора лавини на различни изложения.

Българската лавинна асоциация (БЛА) предупреждава за висока (4-а!!!) степен за алпийския пояс (над 2 400 мнв) и значителна (3-а) степен за преходния пояс (2 000 – 2 400 мнв) за Пирин, района на Банско. Подобно е положението на Витоша, Рила и Стара планина.