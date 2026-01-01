Членовете на религиозната общност около Ивайло Калушев са владели специалната практика "Пхова", която може да се използва за самоубийство. Това написа във Facebook София Андреева - дарителка на Калушев и майка на негов бивш ученик.

"Защо, ако искаха ритуално самоубийство, не го направиха спокойно. В мазето имаше специална стая за медитации - предназначена за “тъмен“ ритрийт. Можеха до идат във всяка пещера на България и да се скрият", гласи публикацията ѝ.

Според нея няма логика зад мащаба на действията на шестимата загинали в часовете преди кончината им.

"Всичките членове на "сектата" владееха специална практика за изстрелване на съзнанието през фонтанелата, наречена "Пхова". Може да се ползва за самоубийство .

Но НЕ. Трябва да се изпозастрелят като диваци (...) Преподава се само от квалифицирани учители от Тибетския будизъм. Методът е на повече от 1000 години. До окупацията на Китай масово се ползва от хората в Тибет, за да прехвърлят съзнанието си в чисти земи.

Ако се направи, преди да е дошло времето за смърт, се ползва за самоубийство", отбелязва Андреева.