Все още не е ясно какви доказателства са открити в къщата на Ивайло Калушев в странджанското село Българи. Къщата беше претърсена вчера от криминалисти. Пред БНТ говори мъжът, който с часове беше разпитван от полицията, тъй като живее най-близо до имота, използван от организацията на Калушев, и е имал пряк контакт с обитателите на къщата.

Дамян от село Българи все още не желае да сподели какво знае за НПО-то на Калушев. Той е изплашен от разпитите на полицията и всичко, което излиза по случая "Петрохан".

"Животът ми е в опасност (...) Всички ги разпознавам, как да не ги знам. Откакто направиха къщата, аз съм работил тук колко години в тази къща (...) Ще дойдат, ще ми запалят колата, ще ме утрепят, ще ми запалят къщата", каза той.

Претърсват къщата в село Българи, в която са живели Калушев и Деян Илиев (СНИМКИ)

Когато Калушев става собственик на двуетажната здание в село Българи през 2022 г., той не остава незабелязан от съседите, които често виждали високооборудвани автомобили да спират пред имота. Съседи казват, че повечето посетители били възрастни хора, но са забелязвали и деца.

„Момченце, може би 10-12 години, но отдалеч. Те не смееха да се показват. Не съм забелязал нещо, което да ми е говорило по отношение на будизма“, сподели Киро Стоянов, съсед на Калушев.

Религиозните знамена от вътрешния двор на къщата вече са иззети от полицията. А какви записи пазят видеокамерите и какви други доказателства са открити, все още остава неясно.