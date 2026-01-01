От Министерството на вътрешните работи уточниха, че намерените гилзи и куршуми в хижа „Петрохан“ не са били изстреляни от огнестрелно оръжие.

По време на огледа на хижа „Петрохан“ са установени множество гилзи в различни помещения, като същите са били деформирани, с разкъсани корпуси и липсващи капсул-възпламенители.

При огледа са установени също и куршуми, върху които не се наблюдават следи от нарези и полета на цев на оръжие, през което да са били изстреляни.

Според експерти по балистика в Научния институт по криминалистика, тези данни дават основание да се направи заключението, че намерените гилзи и куршуми не са били изстреляни от огнестрелно оръжие.

Експертите уточняват още, че ако патроните не са поставени и заредени в оръжие и са подложени на термично въздействие /напр. при пожар/ - при достатъчно висока температура барутът вътре в гилзата може да се самовъзпламени. Тогава:

- Барутът изгаря бързо.

- Налягането в гилзата нараства.

- Гилзата се разкъсва и/или куршумът се отделя.

Тъй като няма цев, която да насочи и задържи налягането, куршумът обикновено не развива скорост, сравнима с тази при изстрел от оръжие. Частите (куршум или фрагменти от гилзата) могат да се разлетят на кратко разстояние, но с по-ниска енергия от нормален изстрел.

Припомняме, че в показанията си Деян Илиев – мъжът, открил телата на тримата мъже в хижа „Петрохан“, освен за много гилзи, намерени вътре в хижата, свидетелства и за това, че е видял мъже с АТВ-та в село Гинци на 1 февруари. „Някъде около 15 часа написах съобщение на Ивайло Иванов, че може би тези хора ще карат АТВ-тата в планината и Ивайло веднага ми благодари за информацията", пише в показанията си мъжът, открил мъртви Пламен, Дечо и Ивайло в „Петрохан”.