Не сме получавали сигнали от неправителствената организация (НПО), свързана със случая „Петрохан“, за нарушение на екологичното законодателство, заяви пред журналисти министърът на околната среда и водите в оставка Манол Генов.

Генов посочи, че споразумението с неправителствената организация не е активно към момента.

Имахме разговори с Министерството на земеделието и храните, като там също не са постъпвали сигнали за незаконна сеч или дърводобив, добави той. Генов каза, че ако от неправителствената организация са помагали на някого, е добре да каже.

"Нашата позиция какво, как и кога се е случило по отношение на случая „Петрохан“ е категорична", заяви Генов. Той отбеляза, че неправителствените организации не трябва изцяло да разчитат на държавата да поеме на 100% тяхната издръжка, даже и в Конституцията, да е записано, че трябва да се помага. Генов обясни, че неправителствените организации са партньори с ведомството, като е традиция да се работи по различни проекти.

Проверките по случая „Петрохан“ отдавна са приключили и сме изнесли данните – хода на проверките, времетраенето, хронологията, добави министърът. Нищо не сме крили по случая, каза още той. Генов заяви също, че допълнителна информация по случая няма откъде да дойде.

Попитан как членове на неправителствената организация са влезли въоръжени в екоминистерството Генов обясни, че те са „минали през портала, влизат си с пистолета на кръста, връчват им се споразумения за прекратяване и те отказват, защото не са били в целия състав от ръководството, после изчезват и ги няма“.

Манол Генов каза, че не е търсил бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов по случая. Нищо ново не може да ми каже от това, което сме видели, посочи екоминистърът в оставка. Аз не бих подписал такова споразумение, което не е съгласувано с всички дирекции и звена, които биха имали отношение към него, отбеляза той. Ако Сандов има споразумението с печатите, е добре да го върне в министерството, добави той. Генов подчерта, че няма подписвани подобни споразумения с други организации.

На служебния министър на околната среда и водите бих му препоръчал да запази изградения като взаимоотношения дух в министерството и към задачите, които имаме, отговори Генов за предстоящия избор на служебен кабинет и съответно на служебен екоминистър. Трябва да се проявява упоритост и последователност при решаването на проблемите, коментира той.

Ще му връча справката с 52-та язовира, защото успяхме през миналата година на суша да опазим голямо количество води, посочи също Генов. Сега природата е по-щедра към нас по отношение на снеговалежи и дъждове, добави вода. Генов каза, че ще заръча на своя наследник на поста да пази водата за следващия сезон, защото може отново да дойдат години на суша, обясни Генов.