Темата около трагедията край „Петрохан“ и обстоятелствата около изчезването на Деян Илиев продължава да поражда множество въпроси. В ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS журналистите Виктор Иванов от „24 часа“ и Силвия Великова от БНР коментираха последните развития и съмнения по случая.

Майката на Калушев: Говорили сме много за смъртта, той не искаше да се преражда

„В "24 часа" разполагаме с абсолютно сигурна информация, че Ивайло Калушев е бил регистриран като секретен сътрудник на ДАНС", заяви Иванов. По думите му бащата на Калушев също е бил част от системата за сигурност – агент на Националната служба „Сигурност“, пряк предшественик на ДАНС.

Иванов посочи още, че са направени опити да бъдат проверени твърдения за евентуални връзки с наркотрафик в Мексико, но до момента такива не са установени. Той определи като странно съдържанието на записите в тефтерите на Калушев. „В тях има както съвети към ученици и бележки за хранене, така и записки, свързани с Плана за възстановяване и устойчивост и евентуална приватизация на „Топлофикация“,“ коментира журналистът.

Според него не е изключено Деян Илиев и неговата приятелка да са живи. Иванов отбеляза, че профилът на младата жена е бил редактиран след средата на миналата седмица, откъдето е била получена информация за къща в Мексико, която двамата са отдавали под наем. „Възможно е Деян да е изпълнил заръката на Ивайло Калушев и да се е върнал в Мексико“, каза още той.

Журналистът изрази надежда да бъдат получени ясни отговори за ролята на ДАНС в случая. По думите му съществуват данни, че е имало „някакъв вид секта“, а всяка нова информация поражда още въпроси. „Шокиращото е, че всеки отговор предизвиква по десет нови въпроса, което засилва усещането в обществото, че нещо се крие“, подчерта Иванов.

От своя страна Силвия Великова заяви, че трагедията край „Петрохан“ е била политически употребена, при положение че все още не е изяснено как точно са загинали шестимата души и се очакват експертизи. Тя определи като скандално изпращането на материалите по делото в Народното събрание.

„Шокирана съм от арогантното поведение на голяма част от политиците и начина, по който използват политически тази трагедия“, каза Великова. Тя подчерта, че в продължение на две седмици почти не е било обърнато внимание на близките на загиналите. „Не мисля, че като общество се справихме с тази голяма трагедия“, добави тя.

Според журналиста от БНР темата ще бъде сред приоритетите на новото служебно правителство. По думите ѝ президентът възлага на служебния премиер задачата да бъде установено всичко по случая, а от вътрешния министър се очаква да повтори следствените действия.

Случаят "Петрохан" показва много дисфункционалности в нашите институции. Това, което наблюдаваме в комуникационно отношение, е бедствено. Начинът, по който се води комуникацията още от самото начало, е крайно непрофесионален. Допусна се семействата на жертвите буквално да бъдат публично линчувани, което е далеч от всякакви представи за професионално общуване. Това каза в ефира на „Здравей, България” директорът на програма “Сигурност” в Центъра за изследване на демокрацията Атанас Русев.

По думите му другата голяма празнина, която проличала ясно, била координациятата между институциите по отношение на деца в риск. "Виждаме сигнали, подавани преди две-три години, след това се появяват още. Разследването и координацията между институциите стигат до задънена улица. Нещата се прехвърлят от една институция в друга без реални последствия", изтъкна той.

От своя страна психологът Иван Игов подчерта, че един от въпросите, които си задава той, е какво точно се е случило извън "чистата секта, която е съществувала там". "За мен нещата са почти ясни. От много години наблюдавам различни сектантски обединения и в случая са налице всички типични признаци за това. На първо място - има гуру - лама Калушев, който твърди, че е открил истина, стояща над всичко друго. Има последователи - тесен кръг от четирима мъже на неговата възраст, които го подкрепят, пътуват с него, включително до Мексико и други места. Има и ученици, които се привличат с посланието: „Ние знаем нещо велико и можем да ви го разкажем“, обясни той. И допълни: "Сектата разполага с изолирано място, където се отделя от останалите, обгражда се, има оръжия, кучета. Налице е и духът на месианството: „Ние сме посветените, ще кажем на другите истината за живота“. Това е мистична секта", категоричен е експертът.

Според Русев властите очевидно са можели да направят много неща. От изтеклата информация и показания ставало ясно, че от ГДБОП са приканили един от свидетелите да валидира показанията си, като доведе друг очевидец. "Това не звучи логично - негова работа ли е да издирва други потърпевши? През школата им за „приключения“ са минали много хора. А в крайна сметка свидетелят трябва сам да доказва сигнала си", изтъкна той.

И изрази надежда, че с идването на новото правителство ще се работи по-активно по проверка на всички документи.

Според психолога тази група е изградила широка мрежа от зависимости. Той даде пример с други международни скандали, при които чрез компромати се създават зависимости. "Теоретично е възможно уязвими хора да бъдат използвани за натиск. Но това са хипотези", подчерта Игов.