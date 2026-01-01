Мексикански картели, трафик на наркотици, канал за бежанци, „дървени мафии“ – според криминалиста Апостол Славов тези версии не съответстват на събраните до момента доказателства. В новия епизод на „Телеграфно“ подкаста той коментира обстоятелствата около случая, като се позовава на оповестената информация от разследването.

„Мексикански картели, дървени мафии, каналджийство не кореспондират по никакъв начин с вече оповестените събрани доказателства“, посочва Славов. По думите му огледите на местопроизшествието продължават и към момента, а изводите стъпват върху изследване на доказателства, а не върху хипотези.

Славов е работил дълги години в отдел „Убийства“ и в специалните служби. Познава методиката при разследване на тежки престъпления и част от екипите в сектор „Престъпления против личността“. „Аз познавам лично голяма част от момчетата и момичетата от така наречения сектор „Престъпления против личността“ в дирекция на полицията. Аз съм работил в този сектор. Познавам методиката, с която се работи при такива тежки престъпления“, казва той. И допълва: „Не се съмнявам, че това се прави точно по правилата. Не, не е възможно да се нагласяват доказателства и следи. Повярвайте ми, не е възможно.“

„Психария“

На въпрос дали става дума за „психария“, Славов отговаря: „Най-общо казано да.“ Аргументът му е свързан с характера на групата. „Всичко това показва, че става въпрос за една затворена група. Една група, която се създала и се е развила далече, много далече от реалния социален и реалното общуване.“

По думите му тази група е създала собствени правила и собствен модел на съществуване. „Вече казах, че се касае за една затворена група, която е създала своите собствени правила. Сега, за удобство или приписване говорим за будизъм, говорим за извратен будизъм, говорим за будизъм създаден от самия него. Но това е една затворена група, която си е създала собствени правила.“

Според него разпространяваните в социалните мрежи версии не стъпват върху доказателства. „От всичко, което до тук не беше съобщено от разследващите, което аз приемам за абсолютно достоверно и вярно, защото то се базира на изследване на доказателства, а не на хипотези и предположения от социалните мрежи.“

Версиите

В публичното пространство се появяват различни обяснения – от трафик на наркотици от Мексико до канал за бежанци. Други твърдят, че става дума за шесторно убийство без самоубийство, извършено от мафия, след като жертвите са видели или заснели нещо.

„Всички тези версии в големи кавички, мексикански картели, и това сме го виждали как се прави, не само по филмите, мексикански картели, дървени мафии, каналджийство, не кореспондират по никакъв начин с вече оповестените, събрани доказателства след извършените към момента и продължават и в момента огледи на местопроизшествие“, заявява Славов.

Неговият прочит на събраната информация е различен: „Става въпрос за тройно самоубийство, убийство на две душици и самоубийство на извършителя.“

Револверът и гилзите

Славов коментира и разпространената информация за намерени три гилзи в револвер. „Това съобщение, което върви от вчера насам за намерените три гилзи в револвер – сигурно е възможно, но това означава, че някой е извадил гилзите от револвера.“

Той уточнява техническата разлика между револвер и пистолет: „Револверите при стрелба не оставят гилзи, те остават вътре в барабан. Пистолетите изхвърлят гилзите. При стрелба с револвер гилзата остава в барабана. Вероятността да се появи на земята, ако този, който стреля, издърпа гилзите.“

По думите му спекулациите около този детайл не променят общата картина, очертана от доказателствата.

Решението

В запис се чува реплика, че „те няма да останат или нещо от този род“. Славов обръща внимание на този момент като индикация за предварително решение. „Това решение, според мен, е било взето предварително с добре обмислен план, кой да остане, какво да направи, какво да запали.“

Той поставя акцент върху изолацията на групата и постепенното ѝ отдалечаване от реалността. „Мотивът за тези шест загинали – тотална деградация на рационалното мислене и пренасяне в един паралелен, имагинерен свят, създаден от самите тях за самите тях и поставяне на ново съществуване в кавички.“

Пожарът

Сградата, в която са се случвали събитията, според Славов е имала символично значение за групата. „За тях тази сграда е като храм, там са се случвали нещата. Когато те си отиват, с тях трябва да си отиде и храмът, затова го палят.“

По думите му в тяхната логика унищожаването на мястото е част от общия план. „Всичко близко до тях трябва да пътува в кавички с тях. Те го възприемат не като смърт, а като преминаване в кавички в един друг свят. Те не го възприемат като слагане на край на мъките, а като радостно събитие.“

Категоричен извод

Славов отхвърля версиите за външна намеса. „Версия за мафия, трафик, категорично няма.“

Той насочва вниманието към затворената структура на групата и към процеса на откъсване от реалността. Според него става дума за хора, които са създали собствена система от вярвания и правила, отдалечена от социалната среда.

В този контекст оръжията и техническите детайли не променят общата картина. „Едно оръжие е достатъчно да се чувства защитен. Ако има седем на кръста и две в гардероба, това не ти помага“, казва Славов.

Окончателните изводи ще бъдат направени от разследващите органи след приключване на всички процесуално-следствени действия. До момента, според коментираните доказателства, версиите за международни канали, картели и организирана престъпност не намират опора в установеното на местопроизшествието.