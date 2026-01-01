Ивайло Калушев никога не е говорил директно за самоубийство. Това заявява неговата майка Стела Димитрова - Майсторова в показанията си пред разследващите, съобщи БНТ.

На 1 февурари двамата за последно разменили съобщения в криптирано мобилно приложение. Разследващи са намерили и бележки, за които се твърди, че са писани от Калушев. Според източници на БНТ от тях става ясно, че той се е интересувал от Плана за възстановяване и устойчивост и приватизацията на столичната "Топлофикация". Други записки показат интерес към зелените политики.

Майката на Калушев разказва, че синът ѝ е човек с разностранни интереси. "От дете е изключително буден и интелигентен".

В 10-и клас е напуснал езиковата гимназия, в която е учил, като същото лято е изчезнал за около 3 седмици. Майката споделя, че когато се върнал Калушев е разказал, че е бил в пещера "Духлата" и се е интересувал как човек може да оцелява в природата.

След като завършил средно образование във вечерна гимназия за кратко се интересувал от актьорско майсторство, а след това баща му го записал онлайн в университет в Ню Йорк приложна фотография.

Според думите на майката Ивайло винаги е намирал време да пътува, няколко пъти е ходил в Непал. "Оставаше за по месец в манастир и след време стана гуру."

"Заради увлечението му по будизма сме разговаряли много по темата за смъртта с Ивайло и негово желание беше смъртта да настъпи по начин, че да не се преражда отново."

По думите на майката на Калушев той не се е страхувал от смъртта.

"Правеше много луди неща и беше хладнокръвен в тях", допълва майката.