Спектакъл, съчетаващ огнени ефекти, танцови движения и невербален театър, пресъздаде моменти от героичната отбрана на Ямболската средновековна крепост по време на османското завоевание през XIV век.

Останките от старата крепостна стена на града се превърнаха в сцена за постановката „Дъбилин – огънят разказва“ на мим формацията „Жар театър”, съобщи кореспондентът на БТА в Ямбол Севдалина Кръстева.

Мултижанровата театрална продукция е своеборазно продължение на огнения спектакъл „1373. Ода за защитниците на крепостта“, представен през 2023 г. по повод откриването на реставрираната северна стена и стражева кула.

Средновековната крепостна стена на Ямбол, намираща се южно от парка на града, е обявена за паметник от национално значение. Според историци Ямболската крепост „Дъбилин“ е първата на Балканския полуостров, оказала организирана и упорита съпротива на османските завоеватели.

Удържала на настъплението повече от три месеца – по-дълго от обсадата, довела до превземането на столицата на Второто българско царство – Търновград. Превзета е през 1373 г., когато в крепостта пламва епидемия.

Спектакълът „Дъбилин – огънят разказва“ беше реализиран по проект на Община Ямбол по Схема за безвъзмездна помощ „Ново поколение местни политики за култура за големи общини“ на Националния план за възстановяване и устойчивост.

