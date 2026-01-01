При специализирана полицейска операция в столичния квартал „Красна поляна“ са задържани двама мъже – на 48 и 50 години, за разпространение на електронни цигари и тютюн без акцизен бандерол. Това съобщиха в сайта на МВР.

СДВР иззе 37 000 къса цигари без акцизен бандерол (ВИДЕО)

От домовете и автомобилите на двамата са иззети над 56 500 къса индукционни стикове с поставен стар акцизен бандерол и 11 опаковки тютюн без бандерол. Част от цигарите са били предназначени за изследвания и не за продажба, но са присвоени с цел разпространение.

По случая е образувано досъдебно производство. Двамата задържани са с полицейска мярка до 24 часа. Предстои доклад на материалите в Софийската районна прокуратура.

През миналата седмица близо 2100 електронни цигари без акцизен бандерол бяха иззети при акция срещу незаконната търговия с акцизни стоки на територията на Перник.