Момчето за "мръсни" поръчки на Пеевски – Калин Стоянов, се появи и каза, че докато е бил шеф на ГДБОП не е знаел, че има сигнал по отношение на "Петрохан". Това е шокиращо. Това заяви пред журналисти в парламента съпредседателят на "Да, България" и депутат от ПГ на ПП-ДБ Ивайло Мирчев.

"Още по-шокиращо е, че всички други са знаели, включително хората от "Петрохан", и това става ясно от думите на свидетели. Как е възможно да знаят деца, хора от организацията, а шефът на ГДБОП да не знае? Това е огромен провал за шефа на ГДБОП, ако е истина", заяви Мирчев.

Ако той беше искрен, неговата политическа сила нямаше да гласува срещу това цялата класифицирана информация да бъде изкарана, обясни още Мирчев.

Калин Стоянов: Дали е имало сигнал по случая „Петрохан“, докато бях шеф на ГДБОП, е лесно проверимо

По-рано днес Калин Стоянов каза пред журналисти в Народното събрание, че е лесно проверимо дали е имало сигнал по случая „Петрохан“.

"Във всеки един момент може да се провери", категоричен е депутатът от ДПС-Ново начало. Той подчерта, че в момента тече разследване, както и вътрешна проверка. "Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него", каза още Стоянов.

Прокуратурата изпрати в НС материали по случая „Петрохан“

Прокуратурата не е изпратила в НС материали по случая „Петрохан“ по искане на ПП-ДБ, каза още Мирчев. "Нашето искане е пълната информация да бъде показана. Това, което е изпратено, е частично и в момента е при председателят на Народното събрание Рая Назарян, която ще прецени какъв да бъде достъпът на депутатите".

Нашият натиск все пак доведе до това прокуратурата да изпрати нещо, но доколкото разбирам от прессъобщението им, прокуратурата е изпратила по настоящото досъдебно производство, а ние сме изискали информация за прекратените през миналата година, а и другите, ако е имало преди това, коментира съпредседателят на коалицията и народен представител от ПГ на ПП-ДБ Божидар Божанов.

По стар милиционерски обичай най-вероятно, ще ни предоставят частична информация, отбеляза Божанов.

Сарафов за случая на Петрохан: Намираме се пред един действителен „Туин Пийкс“

Цялата ситуация започва да става много неудобна поради следната причина - още първия ден се появява главният прокурор Борислав Сарафов без да има представа за какво става дума. Като един истински агент на „Туин Пийкс“ и тази работа продължава да бъде все по-зле, защото стана ясно, че ДАНС са знаели и следили групата през цялото време, а през последната година групата е взаимодействала официално с МВР като са провеждани официални учения на полигон на МВР. Всичко това не прави впечатление на никого, всички са приятно разсеяни, каза още Мирчев.

Попитан дали е възможно да не е имало диалог между МВР и ДАНС Мирчев отговори, че това би означавало незабавна оставка на всички по веригата и започване на разследване за незащитаване на националния интерес.