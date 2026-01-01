Република Кипър би подала „ако беше възможно дори утре“ молба да стане членка на НАТО, заяви в интервю пред гръцката телевизия Скай кипърският президент Никос Христодулидис в контекста на напрежението през последните дни след удара с дрон срещу британската база Акротири на острова.

Христодулидис призна, че членството на Кипър в НАТО не е възможно в момента заради позицията на Турция, която не признава легитимността на международно признатото правителство в Никозия.

Същевременно кипърският президент подчерта, че Република Кипър извършва цялата необходима подготовка за членство на военно, оперативно и административно равнище, за да е готова за присъединяване към НАТО, когато политическите условия го позволяват.

Христодулидис повтори недоволството на Кипър от комуникацията с британските власти за използването на военновъздушните бази на Обединеното кралство, разположени на острова, като каза, че въпросът е бил изяснен след разговори с британския премиер Киър Стармър, който е и заявил публично след това, че базите не се използват за нападателни действия във войната в Близкия изток.

Кипърският президент припомни и разногласията между Кипър и Обединеното кралство за суверенитета над базите, както и обстоятелството, че на територията им живеят около 10 хиляди кипърски граждани.

Христодулидис и по-рано е изразявал подкрепа за бъдещото членство на Кипър в НАТО.