Служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев коментира пред журналисти кадровите назначения и напрежението в Пловдив. "Ще се запозная със случая и ще взема своето решение как да постъпя по този проблем. По отношение на Васил Костадинов - няма констатации за извършени дисциплинарни нарушения, няма констатации за извършени престъпления", обясни той. Дечев допълни, че два пъти са му налагани дисциплинарни наказания. Едното наказание е "мъмрене" и е отменено от Административен съд - Пловдив, а другото е било дисциплинарно уволнение, което също е отменено от съда.

Дечев обясни, че допълнително ще се запознае с исканията на протестиращите и защо не са съгласни да е на поста и след това ще вземе решение.

"Отговорността, която лежи на плещите на това правителство е огромна - да проведе едни истински, законосъобразни избори. За да се случи това - ние трябва да имаме доверие в ръководителите на различни звена, наше право е да подберем екип, с който ние да работим, да сме убедени в техния професионализъм, да им имаме доверие и да знаем, че това, което ние ще искаме - ще бъде изпълнено", обясни вътрешният министър.

В четвъртък протестиращи поискаха оставката на директора на Областната дирекция на МВР в Пловдив Васил Костадинов и затвориха за около 20 минути околовръстния път при кръговото кръстовище с Пазарджишко шосе. Организатор на недоволството е майката на убития в Цалапица Димитър Малинов - Атанаска Бакалова. Движението в района бе спряно изцяло.

Пред журналисти тя припомни, че Костадинов бе освободен от същия пост през 2023 година заради забавени действия на полицията след убийството на младежа. Толкова ли няма други хора, които наистина да са компетентни и да бъдат назначени на този пост, попита риторично Бакалова. Тя определи назначаването на Костадинов като "гавра с паметта на Митко".

Хората скандираха "оставка" и "мафията вън". Те носеха плакати с призиви за справедливост.

Случаят с убийството на Димитър Малинов е от лятото на 2023 година. Бакалова припомни, че издирването на сина ѝ започна шест дни след подадения от нея сигнал за изчезването му в полицията в Стамболийски. Пловдивският апелативен съд увеличи от 15 на 17 години лишаване от свобода наказанието на Рангел Бизюрев за убийството на момчето.

Близнаците Борислав и Валентин Динкови бяха осъдени за това, че са помогнали на Бизюрев да избегне наказателно преследване.