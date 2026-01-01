За три дни са се прибрали от ОАЕ 1000 души, обяви кризисният щаб към МВнР на брифинг пред медиите.

В момента пътува полет за Дубай, който ще прибере още български граждани.

Оказана е помощ за евакуация на над 300 души, които се намират в различни точки на региона, от които 130 по въздушен път и 170 по сухопътен начин.

От щаба увериха, че има организирани полети за следващите дни между туроператорете и въздушните превозвачи.

Направена е уговорка за полети за прибирани и на туристите и от Малдиви.

Към момента остават затворени летищата в Доха, Кувейт и Бахрейн.

"В готовност сме при възможност да организираме чартър от съседно летище за извеждане на пътници от там", заявиха от щаба.

Подаване на сигнали

От щаба обявиха още, че денонощно се обработват сигнали.

"Няма как при толкова много постъпили искания да се контролира целия процес. Точно заради това поканихме колеги от Министерството на туризма да прегледат заедно кои са хората качени на този полет, пътуващ за Дубай в момента. Идеята е следващия полет, който бъде организиран да бъде за хората с туроператорските компании и да се поеме координационно от Министерството на туризма. Ние качваме данните на всеки един човек. Огромни са бройките и се изисква време. Министерството на туризма и туроператорите имат всички данни на хората. Така те ще могат да вземат следващ голям полет. Затова дойдоха и цяла вечер сме сравнявали списъците", заяви от там и допълниха, че няма да оставят хора, които не са се прибрали в България.

Зам.-министърът на външните работи Велизар Шаламанов обяви, че постоянно се обработва информация и се предава в кризисния щаб, за да се обработва безпристрастно. "Работи се при огромно напрежение. Организирана е работа на смени, тъй като продължава вече пети ден. Ангажимент на министър Нейнски е всеки български гражданин е да се завърне у дома", заяви той.

