Сирени за тревога са прозвучали малко преди 10:00 ч. местно (и българско) време в района на британската военновъздушна база Акротири на южния бряг на остров Кипър, съобщава електронното издание на в. „Сайпръс мейл“.

При обявяването на тревогата гражданите в района са били уведомени за „заплаха за сигурността“ и са били призовани да „останат на закрито и да не напускат домовете си до следващо официално съобщение“. Властите са обвили край на тревогата малко преди 10:15 ч. местно (и българско) време, съобщава още медията. За момента няма информация дали тревогата е била превантивна или заради реална опасност.

Това е поредният сигнал за тревога, обявен в района на британската база Акротири, след като в понеделник тя беше ударена от дрон, който според източници на кипърската новинарска агенция КНА е излетял от Ливан и е бил изстрелян от свързаната с Иран групировка „Хизбула“.

След инцидента редица европейски страни, сред които Гърция, Франция, Испания, Италия, Нидерландия и Великобритания, изпратиха военна помощ в района на остров Кипър.