Жена на 40 години от Нови пазар намери парична сума и я предаде в полицейското управление в града, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен.

На 3 март вечерта, около 23:00 часа, Мария Александрова отишла до автомат за лекарства в централната част на града. Слизайки от автомобила си забелязала на тротоара 200 евро, след което е предала парите в полицейското управление в града с протокол.

Служителите на реда изгледали няколко записа от камери в района и установил, че малко преди това на автомата за лекарства е бил мъж с лек автомобил, който е разпознат от кварталния му полицай Георги Георгиев. Той и колегата му Себайдин Исмаил вчера се свързали с мъжа и го поканили в удобно за него време за разговор. След като се срещнали с 40-годишния жител на Нови пазар, го попитали дали е изгубил нещо в близките дни. Той им казал, че на 3 март вечерта е теглил пари от банкомат, купувал лекарства и като се прибрал установил, че му липсват 200 евро.

Паричната сума, намерена от Мария Александрова, е върната на мъжа, който благодарил за човешката постъпка на своята съгражданка, допълниха от пресцентъра на полицията в Шумен.