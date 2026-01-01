„Има ли срещу Десислава Николова, която на 30 ноември е задържана с амфетамини, или не повдигнато бързо производство?“ - това попита в кулоарите на парламента Тошко Йорданов от ИТН.

Николова е медийна съветничка на служебния министър на земеделието Иван Христанов.

Скандал и напрежение в Народното събрание заради влогъра Симон Милков

Пред журналисти Йорданов коментира и скандала със Симон Милков. „Ако Симон Милков е обидил някой от вас, ви предлагам да го осъдите. Аз бих пуснал всеки от вас, на който бъде спрян пропускът. Помоли ме да го пусна, че са му отнели допуска. Аз знам, че е журналист, знам, че с Явор Божанков нещо се закачат и той се опитва да го спре, и го пуснах“ – така отговори Тошко Йорданов на въпрос на журналисти, след като е обиждал свои колеги, защо е допуснал Милков в НС. Попитан дали подкрепя агресивно поведение и показване на неприлични жестове, Йорданов каза, че не е видял това поведение, но иначе би го съдил.

По темата за войната в Близкия Изток, Йорданов смята, че „ПП-ДБ носят огромна отговорност за изключително лошото състояние на българското ПВО".

Йотова свиква КСНС „при първия сигнал за промяна в ситуацията в Близкия изток“

"Дарихме го на Украйна, включително дефекти ракети от комплекса C300, който са най-модерният в България. В момента има минимален брой ракети, които трябва да пазят и АЕЦ Козлодуй, и София и цялата страна ,което е общо взето един залп фойерверки. Всичко останало дарихме. Задайте си въпроса имаме ли нещо, с което да спрем балистична ракета“, коментира депутатът и председате на ПГ на ИТН.