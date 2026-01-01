От „Продължаваме промяната – Демократична България“ призоваха да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност (КСНС), за да се обсъди възможността България да се включи в инициативата за разширяване на френския ядрен чадър в Европа. Според депутата ген. Атанас Атанасов и евродепутата Радан Кънев в условията на войните в Украйна и Близкия изток страната ни има интерес да получи допълнителни гаранции за сигурността си, включително в рамките на обсъжданото европейско ядрено възпиране.

„Всички сме наясно колко динамична е обстановката в региона, имайки предвид двете войни в Украйна и Иран. Има инициатива на френския президент Еманюел Макрон за разширяване на ядрения чадър върху югоизточна България. Смятаме, че добре би било президентът Илияна Йотова да свика КСНС, за да се обсъди и да се търси решение дали България няма интерес. България има интерес, смятаме ние като политическа сила“, каза депутатът от „Продължаваме промяната-Демократична България“ ген. Атанас Атанасов.

Народният представител Радан Кънев напомни, че Макрон миналата седмица е обявил инициатива за разширяване на френските ядрени гаранции за сигурност към други европейски държави. „Той обяви седем държави(Германия, Полша, Белгия, Нидерландия, Гърция, Великобритания), които вече са в разговори за тази инициатива - дори Гърция. Нашето мнение е, че подобна отбранителна инициатива има интерес да достига и до Черноморския басейн. В сегашната ситуация България има огромен интерес да получи подобни гаранции за сигурността си. Смятаме, че трябва да се свика КСНС“, разясни Кънев.

По думите му на този Консултативен съвет за национална сигурност трябва да се извикат всички политически партии, както и формацията на Румен Радев заради големия резултат, който му дават агенциите на предстоящите избори. Това е призив да се търси национален консенсус с всички политически формации. Кънев обясни, че вече има такъв прецедент и даде пример – през 2014 г. президентът Плевнелиев покани тогавашния Реформаторски блок, тъй като бяхме сигурни участници в следващия парламент, разясни той.

На въпрос дали разширяването на ядрения чадър няма да ни направи цел, Радан Кънев каза, че Франция в никакъв случай не е участник в конфликта в Иран, нито в конфликта в Украйна. Напротив, това е много сериозна основа за бъдещата обща европейска отбрана, в която всички политически сили в България на този етап заявяват интерес България да бъде активна част, посочи той.

Генерал Атанасов подчерта, че „няма пряка опасност, но има рискове за националната сигурност“. „Не трябва да плашим хората, но трябва да вземем мерки“, коментира Атанас Атанасов.

