Квесторите изведоха влогъра Симон Милков от фоайето пред пленарната зала на Народното събрание, където стоят журналистите. Той е с отнет достъп до сградата като журналист. Днес е пуснат като гражданин от народен представител, казаха от пресцентъра на парламента. По-късно стана ясно, че това е Тошко Йорданов от ИТН.

Преди това Явор Божанков („Продължаваме промяната-Демократична България“) посочи, че месеци наред са представяли доказателства за човек, който има криминално досие десетки страници, многократно осъждан, и с брутално поведение към народни представители, недопустимо за тази сграда. Вчера имаше изключително грозен инцидент към жени, други журналисти, посочи той. Всички са възмутени как това е възможно в сградата на Народното събрание, добави Божанков.

Председателят на Народното събрание Рая Назарян заяви, че от сряда това лице няма право да влиза в парламента. Допускът му е отнет, съобщи тя.

Тази сутрин отново този човек е тук, каза в отговор Явор Божанков. Той добави, че Милков е пред вратата към пленарната зала и Рая Назарян обеща да вземе отношение по въпроса, като стана от трибуната и се зае веднага със случая. През това време влогърът махаше от вратата към депутатите.

„Ако Симон Милков е обидил някой от вас, ви предлагам да го осъдите. Аз бих пуснал всеки от вас, на който бъде спрян пропускът. Помоли ме да го пусна, че са му отнели допуска. Аз знам, че е журналист, знам, че с Явор Божанков нещо се закачат и той се опитва да го спре, и го пуснах“ – така отговори Тошко Йорданов от ИТН на въпрос на журналисти защо го е допуснал в НС.

Попитан дали подкрепя агресивно поведение и показване на неприлични жестове, Йорданов каза, че не е видял това поведение, но иначе би го съдил.