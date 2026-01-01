Според държавния глава няма непосредствена опасност за България. При първия сигнал за промяна в ситуацията в региона на Близкия изток и по отношение на сигурността на България незабавно ще бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност, увери Илияна Йотова пред журналисти преди да участва в форум, посветен на ролята на жените в процесите на обществено развитие. По думите ѝ "няма никакво основание още повече да напрягаме хората в страната".

Йотова посочи, че е провела няколко срещи с представители на службите, с министъра на отбраната и началника на отбраната и всяка информация се обсъжда много внимателно. "Най-важните решения при реална опасност за страната, свързани с искания на наши партньори, заплахи за киберсигурността или мигрантски натиск, са от компетенциите и на Народното събрание и депутатите трябва да вземат съответното решение. До този момент тази тема я няма в нито една от ресорните комисии в парламента, няма дискусия в пленарната зала. Това означава, че мнозинството в парламента оценява, че на този етап е по-добре да запазим хладнокръвие и да гарантираме спокойствието на гражданите“, заяви Илияна Йотова.

Попитана дали ще подпише указа за освобождаването на служебния министър на регионалното развитие Ангелина Бонева и ще има ли нужда от още смени в кабинета, Йотова каза: „Днес ще се запозная с молбата за напускане на регионалната министърка и ще взема своето решение. Предполагам, че до следобед ще бъдете уведомени. До този момент аз друго предложение нямам. Днес ще се запознаем с цялата информация, с документите, с молбата ѝ за напускане и ще взема своето решение, за което предполагам, че до следобед ще бъде информирани“.

Нова оставка в служебния кабинет

На въпрос дали правителството се справя с евакуацията на български граждани, президентът каза, че ако прави сравнение с други страни от Европейския съюз, то "ние се справяме твърде добре“.

„Има страни, в които евакуация на техните граждани все още не е започнала. Що се отнася до списъци и кой как е бил качен на един или друг самолет, мисля, че госпожа Нейнски може да ви даде по-подробна информация, както впрочем и нашите посолства и консулства, защото нямаме пряк достъп до тези списъци. Това, което обаче мога да кажа със сигурност, е, че ще направим всичко възможно българските граждани, които искат да се приберат в България, защото има такива, които не желаят, своевременно попадат прибрани от там, за да се гарантира тяхната сигурност“, каза Йотова. Президентът опроверга появила се информация, че страната ни ще прекрати извеждането на сънародниците ни от засегнатите държави.

Попитана как оценява срещата на служебния министър на отбраната Атанас Запрянов с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов малко преди началото на Съвета по сигурността, Йотова изрази различна позиция от тази на служебния премиер, който беше критичен:

„Тук се различавам от министър-председателя. Аз смята, че всеки един министър може да контактува с всеки един лидер на политическа партия. Още повече в случая нека да припомня, че разрешението за пребиваването на самолетите на нашето летище беше взето от предишното правителство на господин Желязков, в който министър на отбраната отново беше генерал Запрянов. И взето решение с друга коалиция от друга мнозинство. Абсолютно оправдано е да се изясни генерал Запрянов, ако има някакви въпроси, с лидера на политическа партия ГЕРБ. Впрочем в тази ситуация диалозите между нас, колкото са повече, колкото са повече тогава по-добре“.