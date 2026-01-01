Израел нанесе поредица въздушни удари по контролираните от „Хизбула“ южни предградия на ливанската столица Бейрут и нареди на жителите да се евакуират, а подкрепяната от Иран групировка, на свой ред, прикани израелците да напуснат градовете от пограничните селища в северната част на Израел, предаде Ройтерс.

Израелските въоръжени сили заявиха, че снощи са нанесли 26 удара в южните предградия на Бейрут по командни пунктове и складове за оръжие на „Хизбула“.

Израелски военен говорител вчера нареди на жителите да напуснат южната част на столицата и публикува карта, на която бяха отбелязани четири големи района на столицата, включително близо до летището на Бейрут.

„Хизбула“, от своя страна, рано тази сутрин публикува съобщение на иврит в канала си в Телеграм, в което предупреди израелците да се евакуират от градовете и селата в радиус от пет километра от границата.

„Военната агресия на вашите въоръжени сили срещу ливанския суверенитет и безопасността на гражданите, унищожаването на цивилна инфраструктура и кампанията за прогонване, която те организират, няма да останат без отговор“, се казва в съобщението.

Ливан бе въвлечен във войната в Близкия изток в понеделник, след като „Хизбула“ започна да обстрелва Израел, което предизвика нова израелска офанзива с въздушни удари срещу южните предградия на Бейрут, както и в Южен и Източен Ливан, посочва Ройтерс.

Ливанското Здравно министерство съобщи, че 123 души са били убити, а 683 са били ранени при израелски атаки тази седмица. В информацията не се прави разграничение между цивилни и бойци.

Към момента няма информация за жертви в Израел в резултат от атаките на „Хизбула“.