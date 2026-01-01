Енергийното обновяване на жилищната сграда с номера 12, 14, 16, 18 на бул. „Източен“ в Пловдив върви по график. Това съобщиха от общината, след като кметът на града Костадин Димитров извърши оглед на мястото на обекта.

Общата стойност на инвестицията възлиза на 1 126 398,20 евро, като финансирането е изцяло безвъзмездно по Механизма за възстановяване и устойчивост. Изпълнител на проекта е фирма „Екодин“ ЕООД, а строителният надзор се извършва от ДЗЗД „Аристократ“. Срокът за изпълнение е до 30 юни т.г

В блока на бул. „Източен“ има 73 жилища, които ще бъдат топлоизолирани, ще се положи изолация и на покрива, както и на пода на многофамилната сграда, ще бъде подменена и дограмата. Внедряването на мерки за енергийна ефективност се изпълнява по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап I“ в рамките на Националния план за възстановяване и устойчивост, който се финансира от Европейския съюз.

„Благодарение на мерките за енергийна ефективност, домакинствата ще намалят годишното си потребление на първична невъзобновяема енергия с повече от 1,3 млн. киловатчаса (kWh), което означава близо 60 процента спестяване на енергия“, коментира Димитров.

Припомняме, че в началото на месец декември 2025 година започна санирането на блок 50 в пловдивския район "Тракия". Дейностите и по този проект се изпълняват със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.