Служебното правителство продължава разплащанията към общините по инвестиционната програма в рамките на удължения бюджет, като само за последната седмица са изплатени над 69 млн. лева на 89 общини, каза служебният министър-председател Андрей Гюров. Изказването му беше в отговор на въпрос на депутата от „БСП – Обединена левица“ Иван Иванов по време на парламентарния блицконтрол относно разплащанията към общините по общинската инвестиционна програма.

Иванов попита дали от встъпването в длъжност на служебния кабинет служебният министър на финансите и ръководството на Министерството на регионалното развитие и благоустройството са подписвали документи за разплащане по програмата и дали са изпращани уведомления към Българската банка за развитие за преводи към общините след 19 февруари (встъпването в длъжност на служебния кабинет). Иванов постави въпрос и каква е политиката на служебното правителство по отношение на тези плащания, като отбеляза, че в проекта за закон за удължаване на бюджета след 31 март подобна възможност не е предвидена.

В отговор Гюров каза, че програмата продължава да действа в рамките на удължения бюджет. По думите му предвидените 900 млн. лева за 2025 г. съответстват на около 460 млн. евро за тази година. Гюров съобщи, че за последната седмица са одобрени разплащания за 192 млн. лева към общините, като реално изплатените средства надхвърлят 69 млн. лева към 89 общини. Служебният премиер добави, че процедурите и документите по останалите искания за средства се проверяват и при липса на нарушения те ще бъдат разплатени, а информация за плащанията ще бъде публикувана на седмична база от Министерството на финансите на България.

В реплика Иванов каза, че плащанията, които се извършват в момента, са били подписани от предишното ръководство на регионалното министерство, включително от тогавашния министър Теменужка Петкова. По думите на Иванов към настоящия момент от Министерството на регионалното развитие не е изпратено ново искане за плащане към финансовото ведомство и съответно не са разпределени нови средства към Българската банка за развитие.

Депутатът предупреди, че плащанията са предвидени до 31 март в действащия закон за удължаване на бюджета и призова правителството да преразгледа предложението си, за да не се създава напрежение сред българските общини.

В дуплика премиерът Гюров уточни, че данните, които е представил, се отнасят за плащания, извършени в периода 20 февруари – 3 март, и подчерта, че работата по останалите искания продължава съвместно с Министерството на финансите и Министерството на регионалното развитие. Той допълни, че правителството ще работи „само с факти и правила“, а оценката за разпределението на средствата ще бъде на българските граждани.