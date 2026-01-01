Служебният министър на регионалното развитие Ангелина Бонева поиска сама да бъде освободена от поста си по здравословни причини. Това заяви служебният министър-председател Андрей Гюров по време на парламентарния блиц контрол. Изказването му беше в отговор на въпрос на председателя на парламентарната група на „Има такъв народ“ Тошко Йорданов в Народно събрание.

Йорданов се позова на публикации в медиите, според които Бонева първоначално е подала оставка, а впоследствие се е върнала на работа и е заявила, че е била подложена на натиск за кадрови назначения от страна на депутатите от „Продължаваме Промяната - Демократична България“ Ивайло Мирчев и Божидар Божанов. Въпросът на Йорданов беше свързан с това дали е искана оставката на министъра на регионалното развитие и каква е ролята на служебния премиер в случая.

Нова оставка в служебния кабинет

В отговор Гюров заяви, че служебното правителство работи с факти, а не с медийни публикации. По думите му Ангелина Бонева лично е поискала да бъде освободена от поста си. „Госпожа Бонева ме помоли лично да бъде освободена по здравословни причини. Тя е подписала своята оставка и това са фактите“, посочи премиерът.

Гюров добави, че документите за освобождаването ѝ са изпратени до Илияна Йотова като президент на България, който назначава и освобождава служебните министри. По думите му президентът не е искал оставката на министъра, а се е съгласил с нейната молба, за да бъдат съхранени „достойнството и здравето“ ѝ. Премиерът призова за уважение към личните и здравословни проблеми на хората.

В реплика Тошко Йорданов заяви, че според информация в медиите Бонева се е върнала на работа, провела е срещи с политическия си кабинет и е отказала да допусне предложен за неин заместник. В отговор Гюров посочи, че служебното правителство няма да влиза в подобен политически дебат. „Ние уважаваме достойнството на хората. Предимство за нас е запазването на тяхното здраве“, заяви той и добави, че фактите ще станат ясни.

До края на деня Йотова решава за указа за освобождаване на Ангелина Бонева

В сряда служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров. От правителството обясниха, че до назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният заместник-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.