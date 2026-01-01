„Днес ще се запозная с молбата за напускане на регионалната министърка и ще взема своето решение. Предполагам, че до следобед ще бъдете уведомени“ – това каза пред журналисти президентът Илияна Йотова.

Попитана дали подпише указа за освобождаването на служебния министър на регионалното развитие и ще има ли нужда от още смени в кабинета, Йотова каза: „До този момент, аз друго предложение нямам. Днес ще се запознаем с цялата информация, с документите, с молбата ѝ за напускане и ще взема своето решение, за което предполагам, че до следобед ще бъде информирани“.

Нова оставка в служебния кабинет

На въпрос дали правителството се справя с евакуацията на български граждани, президентът каза, че ако прави сравнение с други страни от Европейския съюз, то "ние се справяме твърде добре“.

„Има страни, в които евакуация на техните граждани все още не е започнала. Що се отнася до списъци и кой как е бил качен на един или друг самолет, мисля, че госпожа Нейнски може да ви даде по-подробна информация, както впрочем и нашите посолства и консулства, защото нямаме пряк достъп до тези списъци. Това, което обаче мога да кажа със сигурност, е, че ще направим всичко възможно българските граждани, които искат да се приберат в България, защото има такива, които не желаят, своевременно попадат прибрани от там, за да се гарантира тяхната сигурност“, каза Йотова.

Според държавния глава няма непосредствена опасност за България, при първия сигнал за промяна в ситуацията в региона на Близкия изток и по отношение на сигурността на България незабавно ще бъде свикан Консултативен съвет за национална сигурност, каза президентът Илияна Йотова пред журналисти. Държавният глава ще участва в форум, посветен на ролята на жените в процесите на обществено развитие.

Няма никакво основание още повече да напрягаме хората в страната. Всеки един риск се следи много внимателно и всяка една информация се обсъжда много внимателно, обясни държавният глава.

На въпрос правилно ли беше министърът на отбраната да се срещне с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов малко преди началото на Съвета по сигурността, Йотова изрази различна позиция от тази на служебния премиер, който беше критичен към срещата:

„Тук се различавам от министър-председателя. Аз смята, че всеки един министър може да контактува с всеки един лидер на политическа партия. Още повече в случая нека да припомня, че разрешението за пребиваването на самолетите на нашето летище беше взето от предишното правителство на господин Желязков, в който министър на отбраната отново беше генерал Запрянов. И взето решение с друга коалиция от друга мнозинство. Абсолютно оправдано е да се изясни генерал Запрянов, ако има някакви въпроси, с лидера на политическа партия ГЕРБ. Впрочем в тази ситуация диалозите между нас, колкото са повече, колкото са повече тогава по-добре“.