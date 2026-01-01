Португалският китарист То Трипш ще гостува в София днес, 6 март, в бар Singles (НДК). Човек с дискретно, но постоянно силно присъствие на музикалната сцена, Антонио Кинтину, както е истинското му име, свири на китара от близо четири десетилетия, в които твори и израства в творческия си устрем, скитайки през различни места и континенти, разказват от Jazz Plus Concerts.

Музикант, китарист и композитор, То Трипш постига най-голямото си международно признание като част от дуото Dead Combo, сформирано заедно с басиста и китарист Педро Гонсалвеш. Техните 10 албума са приети много добре от публика и критика, като в лимитираното издание на Lisboa Mulata участва китаристът Марк Рибо.

То Трипш е автор на множество наградени музикални албуми и филмова музика. След дебютния си самостоятелен албум Guitarra 66 (2009) и последвалия го проект Guitarra Makaka: Danças a um Deus Desconhecido (2015), издава Popular Jaguar (2023) – албум, изтъкан от мистериозна тишина и географски места, простиращи се от Лос Анджелис до Неапол, преминаващи през Назаре (Португалия). Този албум създава алюзии към трансцендентността и конкретните ежедневни ситуации, преплетени в ярка мозайка, изпълнена с лиризъм и изтъкана от меланхолични акорди и ноти, които прорязват всичко, което би могло да звучи повърхностно, коментират от Jazz Plus Concerts.

То Трипш е автор на много от плакатите за филмите на Диого Варела Силва като „Дяволи по Велики пости“, представен и у нас – на „Родопи филм фест“ в Смолян през миналата година.