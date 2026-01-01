Британски инвеститор в недвижими имоти заяви, че е платил 150 000 паунда, за да наеме частен самолет и да се върне в Обединеното кралство. Самюел Лийдс летял обратно към Великобритания в сряда, след като станал свидетел как отломки от ирански дрон паднали „като градушка“ върху крайбрежния му имот, докато бил с децата си на Палм Джумейра в събота вечерта. Той обаче твърди, че не е напуснал заради ракетните удари между Съединените щати и Иран, а защото е трябвало да присъства на бизнес събитие, което не искал да пропусне.

„Това беше по-лесният вариант. Не си тръгнах заради ракетите. Организирам бизнес обяд с над 1000 души и нямаше как да го пропусна“, каза той пред "Индипендънт".

Повече от 20 000 полета до и от Близкия изток са били отменени след съвместните военни операции на САЩ и Израел срещу Иран и последвалите ответни удари в региона. Търсенето на частни самолети от Дубай е нараснало рязко, като цените за полет за 12-14 пътници към Европа вече надхвърлят 200 000 евро. Част от пътниците използват и сухопътния маршрут през Оман, откъдето организират полети до европейски дестинации като Истанбул, Атина и Рим, като билетите струват около 2000 евро.

Някои туристи и жители плащат такси и автобуси, за да преминат границата с Оман и да стигнат до летището в Мускат, където обаче търсенето на места за полети остава много голямо. Нарастването на пътниците доведе до хаос на летището а местните власти заявиха, че работят с международни авиокомпании за организиране на допълнителни полети за блокирани пътници.

Напливът от пътници създаде и нов бизнес за шофьори, които превозват хора от границата към летището срещу такси, достигнали до около 320 паунда на човек.