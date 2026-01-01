Регионалната инспекция по околна среда и води (РИОСВ) издаде предписание за измерване по международни стандарти на емисиите на миризми на „Кроношпан" във Велико Търново, съобщиха от РИОСВ.

Нова проверка на „Кроношпан България“ ЕООД във Велико Търново е извършена от представители на Министерството на околната среда и водите, съвместно с експерти от три регионални инспекции по околната среда и водите – във Велико Търново, Русе и Стара Загора. Проверено е съответствието на работата на линия за производство на плочи от дървесни влакна (MDF) на дружеството с изискванията на екологичното законодателство.

При обхода на производствената линия по време на проверката е установено, че линията е спряла работа поради технически причини в сутрешните часове на 4 март и няма установени миризми или разпространението им. В същия ден - 4 март, в РИОСВ - Велико Търново са получени 13 сигнала в часовия диапазон от 03:00 ч. до 11:47 ч. От инспекцията са извършени обходи на посочените в сигналите локации, при които също не е установена специфична миризма на дървесина, нито запрашаване или синкава лазурна мъгла.

РИОСВ - Велико Търново спира производствена линия в завода „Кроношпан“

Във връзка с множеството сигнали за миризми от дейността на инсталацията, които се получават в РИОСВ - Велико Търново, на „Кроношпан България“ ЕООД е дадено предписание в срок до 2 месеца да се извърши измерване на емисиите на миризми, изпускани в атмосферния въздух от неподвижните източници, разположени на производствената площадка. Предписано е измерването да се извърши чрез използване на европейски стандарти или други международни стандарти, които гарантират предоставянето на данни с равностойно научно качество. Към изследването следва да се извърши и дисперсионно моделиране на разпространението на миризмите от производствената площадка. Вчера Регионалната здравна инспекция публикува становище, че неприятните миризми от дейността на завода „Кроношпан“ във Велико Търново са предпоставка за повишаване на здравния риск, въпреки че няма установени превишения на допустимите норми за емисии.

Наложената принудителна административна мярка на 25 януари на линията за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) се изпълнява – линията не работи, уточниха от инспекцията.