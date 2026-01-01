Регионална инспекция по околната среда и водите – Велико Търново прилага принудителна административна мярка спрямо "Кроношпан България", с която спира производствената линия за плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството в областния град.

Мярката е наложена след извършена извънредна проверка на 15 януари във връзка с постъпили сигнали от граждани за задимяване и разпространение на миризми на дървесина и лепила в жилищни райони във Велико Търново.

Производствената линия за ПДЧ включва:

една сушилня;

съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW;

съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3 MW.

Задимяване и силни миризми стреснаха жителите в два квартала на Велико Търново

Мярката ще се прилага до привеждане на инсталацията в съответствие с изискванията на Комплексното разрешително, издадено на предприятието от Министерството на околната среда и водите.

Според документа всички дейности на завода следва да се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

По време на обходи в кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“ във Велико Търново, както и по редица улици в града, е констатирано:

наличие на специфична миризма на дървесина , характерна за производството на дървесни плоскости;

, характерна за производството на дървесни плоскости; наличие на мъгла със синкав, лазурен оттенък въпреки ясно и слънчево време.

Министър Генов: Най-дразнещият проблем за Велико Търново е замърсяването и миризмите от „Кроношпан“

Според експертните констатации единственият възможен източник на тези въздействия е дейността на инсталацията за производство на ПДЧ на дружеството, заявиха от МОСВ.

От РИОСВ – Велико Търново посочиха, че подобни нарушения са констатирани и през декември 2025 г., както и в предходни периоди. През 2024 г. и 2025 г. на дружеството са съставени множество актове за административни нарушения, а броят на подадените сигнали от граждани се е увеличил значително, като през 2025 г. те са били над 430.

Допълнителни изисквания към дружеството:

даден е срок да представи в РИОСВ – Велико Търново план за безопасно спиране на дейността на линията за ПДЧ;

на линията за ПДЧ; да предложи конкретни мерки, които да бъдат одобрени от РИОСВ – Велико Търново и Регионалната здравна инспекция – Велико Търново.

Спирането на съоръжението ще бъде осъществено чрез пломбиране.