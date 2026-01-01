Служебният вътрешен министър Емил Дечев заяви пред журналисти, че в МВР ще бъдат еднакво безкомпромисни към изборни нарушения, извършени от представители на най-различни партии от целия политически спектър.

"Ще бъда безкомпромисен при изборни нарушения и изборни престъпления. Същата безкомпромисност искам от колегите, ръководители в МВР и от всеки колега в МВР. Няма да толерираме никой, няма да си затваряме очите пред никой. Няма избирателно да работим само срещу някои политически партии или техни представители, а за сметка на това да затваряме очи спрямо други политически партии и техни представители", обясни той.

По думите му разследващите полицаи са тези, които заедно с наблюдаващия прокурор трябва така да обезпечат доказателствата, че те да бъдат законосъобразно събрани, за да издържат пред съда. "Обещавам да направя една проверка за статистиката - колко от обвинителните актове, внесени в съда за изборни престъпления, са получили оправдателни и колко осъдителни присъди", каза той.

Дечев обясни, че действията по неотложност са законосъобразни, предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс. По думите му те са нещо нормално и естествено.

Той коментира и кадровите назначения и напрежението в Пловдив. "Ще се запозная със случая и ще взема своето решение как да постъпя по този проблем. От гледна точка на правото информацията, която имаме от нашите две дирекции . По отношение на Васил Костадинов - няма констатации за извършени дисциплинарни нарушения, няма констатации за извършени престъпления", обясни той. Дечев допълни, че два пъти са му налагани дисциплинарни наказания.