Албански гражданин се призна за виновен пред Районен съд Кюстендил в управление на МПС - влекач след употреба на алкохол. Съдът му наложи условно наказание „лишаване от свобода“ за срок от 1 година, изпълнението на което се отлага за изпитателен срок от 3 години, както и „глоба“ в размер на 1 000 евро, съобщиха от Окръжен съд - Кюстендил. Районен съд Кюстендил присъжда, обвиняемият да плати в полза на държавата равностойността на влекача, който е фирмена собственост – 13 000 евро.

Обвиняемият албанец, (неосъждан реабилитиран), се признава за виновен за това, че на 1 март на ПП I-6 км, в посока от с. Гърляно, обл. Кюстендил към ГКПП-Гюешево, е управлявал моторно превозно средство - влекач с албански регистрационни табели и прикачено към него полуремарке, с концентрация на алкохол 1,85, установено по надлежния ред. На обвиняемия се налага и наказание „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 2 години.

Одобреното споразумение има последиците на влязла в законна сила присъда. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

На основание чл. 343б, ал. 5 от НК, съдът присъжда в полза на държавата обвиняемият Ш. Камбер да заплати равностойността на влекача, собственост на търговско дружество, в размер на 13 000 евро. Определението подлежи на жалба и протест пред Окръжен съд – гр.Кюстендил в 7-дневен срок.