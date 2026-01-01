Дали е имало сигнал по случая „Петрохан“, докато бях шеф на ГДБОП, е лесно проверимо. Това Калин Стоянов пред журналисти в Народното събрание.

"Във всеки един момент може да се провери", категоричен е депутатът от ДПС-Ново начало.

Той подчерта, че в момента тече разследване, както и вътрешна проверка. "Аз съм сигурен, че ако е имало сигнал е работено по него", каза още Стоянов.

Депутатът е заяви, че допуска, че има още такива случаи в страната.

"Тези хора са психично болни, извратени хора, които за съжаление посягат на нашите деца. Тези хора са били по някакъв начин облъчвани. На тези деца и хора покрай Ивайло Калушев им е било внушавано. Всички видяхме, докъде се стигна", заяви той.

Той призова Бойко Рашков да излезе и да отговаря на въпроси. Стоянов припомни, че Рашков е закрил РПУ в Годеч.

"Бойко Рашков трябва да излезе и да отговори на въпросите защо по негово време е раздал значително количества оръжия на тази група, незнайно за какво да се въоръжават. Бойко Рашков закри районното управление в Годеч и втора група към "Гранична полиция" за охрана на държавната граница", заяви той.

Според него сега има повод да проверят абсолютно всички НПО-та, свързани с ПП-ДБ и представители на Сорос в България.