Кметът Васил Терзиев обяви пред журналисти, че е ходил в хижа „Петрохан“ дори и със своите деца. Последно е бил там през юли 2025 година.

„Видях тези хора как правят обходи, как използват дронове“, каза той и допълни, че ако е намирал нещо за нередно, е щял да сигнализира. „Много ми е странно как всички сега се сещат да попитат къде са били ДАНС и службите. Това са тежки обвинения. Години наред, ако е имало нещо, те какво са правили? Защо са оставили да се стигне до този край и ние като дарители да се объркаме? Защо въпросите не са към тях?“, попита Терзиев.

Столичният кмет подчерта, че е нормално, когато дарява пари, да е запознат с тези хора и това, което правят. „Нищо такова от това, което се е изговорило, не съм видял. Да ми пришиват всички тези гнусотии, които се казаха, ми е изключително обидно. Дали съм се объркал? Най-вероятно съм се объркал, но това не е ключовият въпрос“, сподели още той.

Даренията, които е направил към тях, са за около 70–80 хил. евро. По думите му с тези пари са купени електрически мотори в планината и има доказателства, че са закупени.

Терзиев обяви, че никога не е виждал някой от тях да бъде със запасан пистолет.

Почти във всеки техен разговор е ставало дума за бракониери, дървосекачи и това, че там има канали, но в крайна сметка за тях най-добре е да отговарят службите.

Той сподели, че познава загиналите от три-четири години. „Аз съм един от дарителите и съм вярвал в каузата, която те са защитавали – опазване на българската гора. Ако съм имал каквито и да било съмнения за тези неща, които се изговориха, не бих дарил“, каза Терзиев.

Терзиев: Помагал съм на рейнджърите край Петрохан, бяха добри хора

Кметът на София заяви, че държи да се отбележи, че той е дарявал за всякакви каузи, но не е държал това да бъде публично. „За мен дарителството не е да подпомогне някой и после да търсиш дивидент. То е нагласа, че зад каузите, които са ти важни, трябва да подкрепяш хората зад тях. Дарявал съм за лечението на деца, възрастни, църкви. Може да видите моето име като дарител на „Пирогов“, уточни Терзиев.

Васил Терзиев заяви още, че няма как в дълбочина да свърши работата на службите.

Той сподели, че след всички възможни хипотези си задава въпроса къде е министърът на вътрешните работи и главният секретар на МВР. „Хората, които трябва да задават тона на обществото, които трябва да ни накарат да се чувстваме спокойни. Тях ги няма, а въпросите идват към мен.“

Терзиев обяви, че от прокуратурата още не са го потърсили, за да даде сведения по случая. „Ще се радвам, когато ме извикат от прокуратурата да дам свидетелства, ще го направя“, каза той.

Според него от всички страни се правят „поредните съчинения“, вместо институциите да си свършат работата и да ни успокоят като общество. „Търси се политически дивидент. Сатанизират се едни и другите“, заяви столичният кмет.

По думите му в тези моменти се вижда колко грозно е всичко. „За мен най-дълбоката травма от последните дни е да виждам всичко, което се изказа. Включително и грозните неща от трибуната на парламента“, коментира той.

Васил Терзиев заяви, че е знаел, че се занимават с будизъм и духовни практики, но той не упражнява такива.