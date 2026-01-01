Емоционални изказвания, подвиквания от място, обидни квалификации и нарушаване на реда в залата прекъснаха заседанието на парламента. Напрежението беше основно между представители на ПП-ДБ и ИТН след декларация, в която Станислав Балабанов обвини хора от „Продължаваме промяната-Демократична България“ в действия и решения, довели до трагедията в Петрохан.

В декларацията депутатът от ИТН каза, че е родител и не може да повярва какво се е случвало години наред в една затворена неправителствена организация, маскирана като природозащитници. „Не мога да повярвам кога загубихме инстинкта да пазим децата си“, коментира той и допълни, че е отвратен.

„Призовавам колегите от ПП-ДБ – излизайте и коментирайте тази декларация. Призовавам Денков, който подписа указа, с който това училище се създаде, призовавам Божанов, който внасяше промени в законите да ги пази тези НПО-та. Време е за онзи традиционен консерватизъм, който на вас ще ви отреже главите за тези избори“, заяви още Балабанов.

„Вие мислите ли, че ние не сме отвратени от това, което излиза“, попита в отговор Божидар Божанов от ПП-ДБ. „И ние сме отвратени и притеснени. И ние имаме деца и се притесняваме за тях. Именно затова настояваме всички документи да бъдат разсекретени, за да видим дали институциите са прикривали нещо, дали е имало политически чадъри. Единственият законопроект, който съм внасял, е за това да забраним на всякакви хора с обвинения за сексуални посегателства да заемат каквито и да било позиции, свързани с работа с деца“, каза още Божанов.

„Виждам вашия гняв, че няма да влезете в следващия парламент, но не раздирайте обществото с тези гнусни спекулации“, обърна се Божанов към ИТН.

"Да, не ви вярваме, смятаме, че подкрепяте педофилите", каза в реплика председателят на парламентарната група на ИТН Тошко Йорданов. "Ти беше един от хората, които искаха регистърът за педофилите да не влезе в действие, ти ходеше и натискаше ГЕРБ за това", допълни той.

За използваните обидни думи Рая Назарян наложи "забележка" на Станислав Балабанов, преди да прекъсне заседанието и да даде 15 минути почивка. След възобновяване на работата на депутатите тя наложи "забележка" и на Тошко Йорданов и отправи предупреждение към всеки един, който се опитва да нарушава реда, определен в правилника.