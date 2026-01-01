Цял месец частното училище е мълчало, че застреляният в кемпера на Ивайло Калушев не е ходил на училище. В ход е проверка на Министерството на образованието и науката на място в ЧСУ. Към момента е установено, че починалото непълнолетно момче не е посещавало училище от 5 януари 2026 г. (след края на зимната ваканция).

Отсъствията обаче са били нанесени от частното училище в националната електронна система (НЕИСПУО) едва на 3 февруари 2026 г. Така реално институциите не са могли да реагират по-рано и да се задейства Механизмът за обхват и задържане в училище. Това съобщиха за "24 часа" от Министерството на образованието.

Според ЧСУ той е посещавал училище, но проверката установява периоди на дълги отсъствия, като в момента се проверява всеки от тях с наличните документи и отразената в дневника информация. Установени са и други административни несъответствия – например училището няма установена практика за работа по Механизма за обхват и задържане в училище. На 6 февруари ученикът е бил отписан от училището, считано със задна дата – от 3 февруари 2026 г.

Към предоставената от ЧСУ информация в НЕИСПУО е приложена молба (вх. № 14/15.12.2025 г.) от родителите на момчето за прекратяване на договорните отношения с ЧСУ , считано от началото на втория учебен срок за учебната 2025/2026 година. Проверката на място ще продължи поне до края на седмицата. Ще се проверява учебният план, квалификацията на учителите, коректното водене на дневник с присъствията и всички останали аспекти на училищната организация.

Заедно с това и атмосферата в училище, нужна ли е и оказва ли се от училището психологическа подкрепа на учениците след събитията от последната седмица. В зависимост от установените нарушения ще се предприемат и последващи действия, казаха от МОН.

Екип на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) извършва проверка в Частно училище , съобщи председателят на ДАЗД Теодора Иванова на изслушване в парламента във връзка със смъртта на шестима души в района на Петрохан и връх Околчица, сред които и 15-годишно момче.

От „БСП-Обединена левица“ попитаха как е възможно 15-годишно момиче да не ходи на училище, при положение че образованието у нас е задължително до 16-годишна възраст.

От понеделник има разпоредена от мен проверка на Частно училище, каза председателят на ДАЗД. Проверката се провежда и в момента, допълни Иванова. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен, каза Иванова. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад, допълни тя.