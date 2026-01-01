Депутатите изслушват министъра на околната среда и водите в оставка Манол Генов, представители на органите на МВР, и.ф. председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и представител на Държавната агенция за защита на детето (ДАЗД) по случая „Петрохан“.

Зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов

заяви, че на 2 февруари в оперативната част на МВР-София е получен сигнал от лице затова, че пред хижа "Петрохан" е намерил три лица от мъжки пол и затова, че хижата е била частично изгоряла от пожар.

"Около лицата са намерени следните вещи: един брой огнестрелно оръжие Хеклер и Кох с 13 броя боеприпаси към него и пълнител в цевта, един пистолет Glock и една пушка с една гилза в нея", заяви той.

Николай Златков е бил с издадено разрешително за оръжие от 7-мо районно управление на СДВР, а това на Ивайло Иванов е било издадено от районно управление Монтана. Попов уточни, че намерените оръжия са били регистрирани на техни имена.

Зам.-министърът обяви, че са била проведена беседа с майката на Ивайло Калушев, която споделила, че синът й живее в хижата. Тя е обяснила, че е получила съобщение от него на 1-2 февруари и от тогава няма връзка с него.

Филип Попов обяви, че е проведена беседа и с майката на Николай Златков - Ралица Асенова. Тя е заявила, че доколкото знае, синът й е заминал за Бургас. Тя е обяснила на полицията, че не се намира в София и на 3 февруари ще се яви, за да бъде разпитана.

БТА

Проведена е била и беседа с бащата на Александър Макулев - Яни Макулев. Той е заявил, че от около 4-5 години синът му живее с негов приятел в хижата, където ще бъде обучен за рейнджър и други екстремни спортове. Бил се чул с него след нова година, но не помни кога точно.

Зам.-министърът обяви, че на 30 януари около 8:50 ч. кемперът е бил на бензиностанция в Бургас. При преглед на записите от касата се виждат три лица – Ивайло Калушев, Николай Златков и Александър Макулев.

На 31 януари на бензиностанция на АМ „Тракия“ в района на град Ихтиман се вижда, че в превозното средство има и непълнолетно момиче. Двамата мъже и 15-годишното дете се връщат в София същия ден и оставят момичето на домашния ѝ адрес.

На 8 февруари около 9:30 ч. е подаден сигнал, че е намерен паркиран кемпер, в който има починал човек, седящ на предната седалка. Открити са три трупа с огнестрелни рани в областта на главите – Николай Златков на 22 години, Ивайло Калушев на 51 години и Александър Макулев на 15 години. До тях са намерени две огнестрелни оръжия. Телата са извозени във Враца за аутопсия, каза още Филип Попов.

Около хижата са намерени 5 камери, които са иззети. "Една е била монтирана върху фасадата на сградата, една срещу задния вход на сградата, една поставена на дърво около сградата и две поставени на дърва по пътя, който води към самата сграда", уточни зам.-министърът.

В джоба на Дечо Василев е намерена една запалка и друга, която е била до него.

"Нито един министър няма право да се намесва в следствените действия. Ние като ръководство сме спазвали и следваме този принцип. Това е в интерес на българското общество. Считаме, че ще бъде успокоено, ако се разкрие само пълната истина", заяви той и допълни, че пред медиите са изнесени всички данни, които са разрешени от разследващия прокурор.

И.ф. председател на агенцията Деньо Денев

През юни 2024 г. в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) са получени сигнали срещу неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“, каза и.ф. председател на агенцията Деньо Денев от парламентарната трибуна.

На 13 юни 2024 г. в ДАНС е получен сигнал от граждани срещу неправителствената организация „Национална агенция за контрол на защитените територии“. На 15 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС е постъпил втори сигнал от същите лица. Двата сигнала са с адресат Държавна агенция за закрила на детето, Министерството на вътрешните работи, Прокуратурата на Република България и ДАНС, допълни Денев.

На 17 юни 2024 г. на официалната електронна поща на ДАНС постъпва нотариално заверена декларация от подателите, че оттеглят сигналите си. Независимо от това органите на ДАНС са предприели действия по проверка на твърденията в сигналите, а резултатите са изпратени през февруари 2025 г. на Софийска градска прокуратура по компетентност, подчерта още Денев.

Във връзка със смъртните случай на хижа Петрохан и на връх Околчица към настоящия момент се води разследване под ръководството на прокуратурата. И към момента Агенцията оказва пълно съдействие на разследващите органи, включително чрез предоставяне на информация, посочи той.

По повод спекулациите в общественото пространство подчертавам, че служители на ДАНС не са присъствали по време на проведения първоначален оглед на местопрестъплението в района на хижа Петрохан, заяви Деньо Денев.

По думите му по казуса към настоящия момент има активно наказателно производство срещу длъжностни лица и лице, заемащо висша публична длъжност към онзи момент за престъпление по служба.

БТА

Гл. комисар Захари Васков

Разпоредена е проверка на издаването на разрешителни за оръжия по случая „Петрохан“, съобщи при изслушването в парламента директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ (ГДНП) гл. комисар Захари Васков.

По думите му на името на Ивайло Иванов има издадено разрешително за ползване на оръжие от Районното управление (РУ) в Монтана на 23 август 2021 г. В него има 16 позиции, от които пет гладкоцевни пушки, три нарезни карабини, две цеви за гладкоцевни пушки и др.

Ивайло Калушев има издадено разрешително от 1 ноември 2021 г. отново от РУ - Монтана за два пистолета – „Глок“ и „Колт“.

Николай Златков има разрешително за един пистолет „Хеклер и Кох“ от 24 февруари 2023 г.

Във връзка с начина, по който са издавани разрешения, съм разпоредил проверка на Служба „Контрол на общоопасните средства” (КОС), обясни директорът на полицията.

По думите му също голяма част от оръжията са намерени на място. Заради пожара тепърва трябва да се установи дали останалата част отговаря на издадените разрешителни.

Министърът на вътрешните работи е назначил проверка на всички подавани назад във времето сигнали от и срещу сдружението „Национална агенция за контрол на защитените територии“, информира още Васков. Тя е възложена на инспектората на МВР и засяга всички главни и областни дирекции.

В ГДНП през 2022 г. е подаден сигнал относно споразумението с Министерството на околната среда и водите (МОСВ), извършена е проверка от икономическа полиция като са изискани допълнителни материали, снети са сведения, материалът е изпратен по компетентност в Софийска градска прокуратура (СГП), обясни директорът на полицията. През 2024 г. има два идентични сигнала, в които се споменава сдружението, но самите сигнали са от баба и дядо, които се оплакват от родителите на детето за неполагане на достатъчно грижи, както и, че имат ограничения да го виждат. Извършена е проверка, сигналът е приобщен към съществуващата преписка до СГП.

Председателят на ДАЗД Теодора Иванова

Екип на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) извършва проверка в Частно училище „Космос“, съобщи председателят на ДАЗД Теодора Иванова на изслушване в парламента във връзка със смъртта на шестима души в района на Петрохан и връх Околчица, сред които и 15-годишно момче.

От „БСП-Обединена левица“ попитаха как е възможно 15-годишно момиче да не ходи на училище, при положение че образованието у нас е задължително до 16-годишна възраст.

БТА

От понеделник има разпоредена от мен проверка на Частно училище „Космос“, каза председателят на ДАЗД. Проверката се провежда и в момента, допълни Иванова. С изненада в днешния ден установихме, че директорът на училището вече е в болничен, каза Иванова. Запознахме се предварително с документите, които успяхме да намерим там и в рамките на няколко дни ще излезем с окончателен доклад, допълни тя.

Министърът на околна среда и водите в оставка Манол Генов

Няма иницииращ документ с предложение за сключване на споразумението с "Национална агенция за контрол за защитените територии", т.е. няма следа кой е искал това споразумение да се сключи. Това съобщи министърът на околна среда и водите в оставка Манол Генов по време на изслушване в парламента относно смъртта на шестима души край Петрохан и връх Околчица и споразумението с ръководеното от тях сдружение. Той добави, че не е спазен редът за сключване на договори.

Той посочи, че през 2022 г. между министъра на околната среда и водите тогава Борислав Сандов и "Национална агенция за контрол за защитените територии" е подписано рамково споразумение за сътрудничество по опазване на околната среда и повишаване на обществената информираност за защитените зони.

През септември 2022 г. е извършена извънпланова проверка от Инспектора на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), според която дирекциите на Министерството не са инициирали сключването, не са участвали при изготвянето или съгласуването на споразумението, като не е осъществен контрол за законосъобразност и целесъобразност, посочи Генов.

БТА

Екземплярът, наличен в МОСВ, не е в оригинал, а е внесен на ръка в Центъра за обслужване в МОСВ, предварително подписан от министъра на околната среда и водите, каза Генов. Споразумението не е изготвено на бланка на Министерството. Върху документа, наличен в деловодството на МОСВ, има ръкописно изписано „Вярно с оригинала“ и е поставен подпис, като липсва печат на Министерството, добави той и го показа. Генов отбеляза, че документът в сайта на посоченото сдружение има печат и заставка на МОСВ.

Министър Генов съобщи, че са проведени две срещи за прекратяване на споразумението по извънсъдебен ред, като е внесен и проект на анекс за прекратяване по взаимно съгласие. Представителят на сдружението е отказал да го подпише.

След отказа на 10.10. 2022 г. е сезирана Върховната касационна прокуратура и МВР. На 11.10. 2022 г. е изпратена нотариална покана на сдружението, с която същото е уведомено, че споразумението е нищожно и не поражда права да извършва изброените в него дейности, допълни Генов.

В седемдневен срок е представена декларация от сдружението, че са преустановени всички дейности, основаващи се на споразумението. При извършената проверка от Регионална дирекция за опазване на околната среда и водите (РИОСВ) - София е установено присъствие на представители на сдружението, облечени в униформени облекла, работещи като рейнджъри. Във връзка с неизпълнение на нотариалната покана, на 17 януари е направена нова проверка и е връчена повторна покана, с която отново е изискано премахване на споразумението от интернет страницата на сдружението, каза Манол Генов. Последвала е нова декларация за преустановяване на всички дейности по споразумението.

В изпълнение на заповед от 18. 06. 2024 г. е извършена проверка на място от друга регионална дирекция – РИОСВ-Благоевград, при която е констатирано, че поземленият имот е ограден с електропастир и в началото има табели, че влизането на външни лица е забранено и че обектът е под видеонаблюдение. По време на проверката не е установено възпрепятване на туристи в района, добави министърът.

През юни 2025 г. подписах уведомление до сдружение "Национална агенция за контрол за защитените територии" за едностранно прекратяване на споразумението за сътрудничество, съобщи Манол Генов. След направената проверка се установи, че в периода от създаването на сдружението до момента в РИОСВ в София и Монтана няма подавани никакви сигнали от същото, включително от председателя на сдружението Ивайло Иванов и от Ивайло Калушев, добави той.

Местността около хижа Петрохан не попада в защитените територии, най-близо разположените защитени територии са на около 3,5 км по права линия от нея, каза още министърът.

ГДБОП

ГДБОП не е активна страна в това разследване. То се извършва от Националната полиция след молба за съдействие от сектор „Убийства“.

Оттам обявиха пред народните представители, че на 1 февруари е постъпила информация за фейсбук профила на Ивайло Калушев. В 16:07 ч. е установено, че той е публикувал стихотворението „Борба“ на Христо Ботев.

Направено е запитване до Facebook с цел локализиране на местоположението на потребителя. Получен е отговор, че профилът последно е бил достъпен от IP адрес на американската компания Starlink.