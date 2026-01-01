Прегледът на записите показва, че единственото движение е от хижа "Петрохан" по отбивката - на два джипа, собственост на сдружението ("Национална агенция за контрол на защитените територии" - бел. ред.), в 13:50 часа на 1 февруари, съобщиха от МВР. Те допълват, че отбивката към хижата е осигурена с камера.

Също така пътят, който върви от главния път, обслужва и друга територия и е традиционен маршрут. В този смисъл, възможно е по него да са преминали различни моторни превозни средства, но те не са се отклонили към хижата, допълват от МВР.

Злощастната хижа край „Петрохан” отблизо

Служители на Главна дирекция "Национална полиция" (ГДНП) продължават да търсят контакт със свидетелка, публикувала информация в социалните мрежи, за да изясни всички факти и обстоятелства, допълват от ГДНП.

На 2 февруари три тела бяха открити в близост до хижа „Петрохан“. По-късно през деня окръжният прокурор на София Христина Лулчева съобщи пред медиите, че хижата е опожарена. Имаме три трупа – във всички случаи говорим за убийство на повече от две лица, което е тежко квалифицирано по чл. 116 от Наказателния кодекс, каза тогава тя.

Иззети са четири гилзи, които са изстреляни от оръжията, намерени при загиналите край хижа „Петрохан". По оръжията има ДНК само на починалите лица, едното от които е с две прострелни рани. Направили сме 11 експертизи – комплексна, балистична, ДНК, на електрическите уреди и други, каза по време на брифинг пред медиите преди дни Кремена Илиева, директор на Националния институт по криминалистика.

Камерите край Петрохан: Засечено е само едно движение към хижата в деня на смъртта на тримата мъже

По време на брифинга бяха показани кадри от камери около хижата. Ангел Папалезов, началник на отдел „Криминална полиция” към ГДНП посочи, че част от камерите са записвали на собствени карти памет и техните кадри се изследват, но информацията от други е изгоряла при пожара в хижата.

Папалезов каза, че след като ръководителят на организацията тръгва от хижата на 1 февруари, чрез частни камери е установено, че в 11:14 ч. е минал през монтанското село Бързия, след това е засечен на изхода на Вършец, после на разклона за село Стояново, след това в село Бели Извор и по-късно влиза във Враца. В 12:41 ч. го засичаме в село Челопек на изход от Враца в посока връх Околчица, допълни той.