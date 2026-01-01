Продължава разследването на полицията и прокуратурата за смъртта на трима души в хижа край прохода „Петрохан”.

Трима мъже са открити мъртви в хижа край Петрохан, тече разследване

Цяла нощ е продължила работата по тежкото криминално престъпление до бившата хижа “Петрохан”. Припомняме, че в понеделник по обед там бяха намерени телата на трима мъже. В разследването на смъртта им са включени най-опитните криминалисти на полицията.

В неделя вечерта живеещи в района са чули изстрели, а в понеделник преди обяд е подаден сигнал на телефон 112 за пожар и няколко тела. Той е подаден от майката на единия от мъжете, с когото тя не е успявала да се свърже.

Събират се данни за загиналите, правят се разпити на техни познати и близки, проследяват се трафични данни, както и записи от охранителни камери и камерите на АПИ. Назначени са аутопсии на телата.

Полицията и прокуратура остават лаконични, като потвърдиха само, че са открити. Все още не е ясно дали по тях има огнестрелни рани, какво е оръжието на престъплението, както и какви са мотивите за случилото се. Според неофициални данни, тримата са простреляни, а един от тях се е обадил на майка си и е намекнал какво ще се случи.

Налице са няколко водещи версии, по които ще се работи и през днешния ден, които включват - от убийство, до ритуално самоубийство.

Първоначално се е говорело за четирима души, намирали се в района, но на място са открити телата на трима. Те са намерени в близост до изгоряла постройка в района на хижата, а не в самата сграда. В понеделник районът беше отцепен на голям периметър, като достъпът беше силно ограничен.

Кметът на село Гинци Георги Тодоров, в чиято територия попада хижата, твърди, че е бил на място още в началото на операцията. По думите му първи в обсега са влезли служители на ДАНС, последвани от криминалисти от София, Областната дирекция на МВР, полицията в Годеч и екипи на пожарната.

„Трите тела бяха простреляни в областта на главата. Имаше и наранявания в следствие на пожара. Намерени са огнестрелни оръжия - три пистолета и една карабина, както и голямо количество гилзи“, разказа Тодоров. Той уточни, че причината за смъртта и последователността на събитията тепърва ще бъдат установени от експертите.

По думите на кмета мъжете са живеели постоянно в хижата. Общо там са пребивавали между осем и десет души. Според него има други лица, които се издирват. Проверяват се данни за един или двама души, за които се твърди, че са напуснали района и са се насочили към Бургас. Те се смятат за съдружници на загиналите.

Кметът лично е разпознал жертвите, тъй като е имал предишни контакти с тях. По думите му единият от загиналите е бил основният отговорник на обекта и е представян като собственик на хижата. Той е бил човекът, който е подписвал документи при проверки от институции и е контактувал с представители на различни министерства.

Друг от убитите е бил познат на кмета по физиономия, като го е срещал по-рядко. Третият мъж не е бил разпознат от него, тъй като тялото му е било силно обгоряло и в положение, което не е позволило идентификация на място.

Хижата е била със засилена защита - огради, бариери, охранителни камери и наблюдение с техника, включително дронове. Мъжете твърдели, че „опазват горите и околната среда“, като често спирали туристи и местни хора, на които им искали документи за самоличност и ограничавали достъпа до района.

По думите на кмета на Гинци е възникнал пожар, който е бил потушен, но по-късно се е възобновил, наложило се е пожарната да се намеси повторно. Вътре са открити и изгорели кучета, за които се предполага, че са били затворени в сградата.