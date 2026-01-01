Парламентът одобри на две четения в едно заседание два законопроекта.

Единият е за ратифициране на Международен договор BU-P-AAL „Придобиване на мобилна ракетна система за брегова отбрана и свързаните с нея оборудване, резервни части, обучение и свързаната с тях поддръжка” и на Международен договор BU-P-LBR „Мултифункционална система за разпространение на информация - Съвместна тактическа радиосистема и свързаната с нея поддръжка и оборудване“.

Вносител е Министерският съвет. Договорите са изготвени в изпълнение на приоритетния за Министерството на отбраната проект „Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси” и съобразно изискванията на Програмата на САЩ за чуждестранни военни продажби, се казва в мотивите на вносителя.

С реализирането им Военноморските сили ще разширят обхвата на изпълняваните задачи в национален и колективен формат, изграждайки нови способности за възпиране и отбрана в морските пространства на Република България. Същевременно се създават условия за изпълнение на изискванията на НАТО за оперативна и технологична съвместимост и за разширяване на приноса на ВМС към колективната отбрана на Алианса, се посочва в аргументите на Министерския съвет.

Системата на САЩ за предоставяне на американски отбранителни продукти, услуги и обучение за партньорски държави е процес, чийто гарант по изпълнението на договорите от американска страна се явява правителството на САЩ. Двата договора са разработени и съобразени със законодателство на САЩ, което регулира и тяхното изпълнение.

Димчо Димчев от „Възраждане“ подчерта, че договорите ще влязат в сила след превода на първоначалните вноски от българска страна. Защо няма доверие от страна на САЩ към вас, попита той мнозинството.

Красимира Катинчарова обяви, че „Величие“ няма да подкрепят ратификацията по принципни причини. Не може правителство в оставка на 12 февруари да внася този законопроект за ратифициране в НС, не знам какви са му ангажиментите, посочи тя. Не е приемливо НС, на което му остава малко, да бъде „гуменият печат" на това споразумение, посочи депутатът.

Христо Гаджев от ГЕРБ-СДС, председател на комисията по отбрана, обясни на Катинчарова, че има решение на Народното събрание, с което то задължава МС да сключи този договор.